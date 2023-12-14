Политика

Александр Котов: Президент чётко обозначил - Россия будет продолжать отстаивать свой суверенитет

На позицию президента Владимира Путина в части международных отношений и международной политики, озвученную в ходе «прямой линии» и пресс-конференции, особо обратил внимание председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Меня больше всего эта сфера сейчас интересует по вполне понятным причинам», - подчеркнул спикер и отметил, что и в ответах на вопросы, и в кратком вступлении президент чётко обозначил: «Россия будет продолжать отстаивать свой суверенитет и безопасность».

На это сейчас направлены все основные действия Российской Федерации на международной арене, продолжил спикер регионального парламента. «Президент подчеркнул, что цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены до конца, и мы понимаем, что это не завершение всего процесса. Нам предстоит ещё долгая, тяжёлая, кропотливая работа по установлению нового миропорядка», - указал Александр Котов.

Фото: пресс-служба Кремля

«Сегодня Россия, наша страна во главе с нашим президентом, находится в авангарде этой работы, многие государства мира следят, каким образом мы говорим о справедливом правопорядке, о справедливом отношении к самостоятельным и независимым государствам, о свободной политике для всех людей», - добавил председатель областного Собрания депутатов.

Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря. Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.