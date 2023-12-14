Николай Козловский: Мы и в дальнейшем будем целенаправленно двигаться курсом, который задал президент

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции, которые в этом году были совмещены, не просто ответил на прозвучавшие вопросы, но и подвёл главные итоги уходящего года и дал точные оценки основным событиям. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Такие показатели полностью отвечают задаче, которую ставит наш президент Владимир Владимирович Путин, и означают, что Великие Луки способствуют интенсивному развитию экономики нашей страны. Мы и в дальнейшем будем целенаправленно двигаться курсом, который задал Владимир Владимирович, и трудиться во имя укрепления могущества России», - добавил Николай Козловский.
Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря. Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.