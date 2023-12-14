Политика

Николай Козловский: Мы и в дальнейшем будем целенаправленно двигаться курсом, который задал президент

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции, которые в этом году были совмещены, не просто ответил на прозвучавшие вопросы, но и подвёл главные итоги уходящего года и дал точные оценки основным событиям. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Одним из важнейших результатов 2023 года для нашей страны стали показатели развития российской экономики. Владимир Владимирович привёл самый главный показатель роста экономики – рост ВВП. Ожидается, что к концу года он достигнет 3,5 %. Для сравнения – в прошлом году этот показатель был равен 2,1 %. Это достаточно большой шаг вперёд. Особо Владимир Владимирович отметил уверенный рост промышленного производства и самое увеличивающиеся показатели по обрабатывающей промышленности – до 7,5 % по году. Вклад в такой положительный результат вносят и Великие Луки. По данным статистики, в последние годы, ежегодный рост промышленного производства в нашем городе составлял от 8 до 16 %. Только за 10 месяцев 2023 года объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами наших предприятий составил 102 млрд 820 млн рублей или 113,8 % к аналогичному периоду 2022 года», - отметил Николай Козловский.

«Такие показатели полностью отвечают задаче, которую ставит наш президент Владимир Владимирович Путин, и означают, что Великие Луки способствуют интенсивному развитию экономики нашей страны. Мы и в дальнейшем будем целенаправленно двигаться курсом, который задал Владимир Владимирович, и трудиться во имя укрепления могущества России», - добавил Николай Козловский.

Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря. Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.