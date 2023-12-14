Политика

Борис Елкин: Разговор с президентом Владимиром Путиным – всегда значимое событие для страны

Разговор с президентом Владимиром Путиным – всегда значимое событие для страны. Об этом заявил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«В ответах Владимира Владимировича на вопросы журналистов и жителей – важные итоги и основные векторы, в направлении которых будет двигаться наше государство в ближайшем будущем. Можно сказать, начало нового этапа в жизни России», - отметил он.

«Многое из того, что говорил сегодня президент, завтра ляжет на стол в виде поручений. Все без исключения вопросы жизненно важные: это поддержка участников СВО и семей с детьми, развитие образования, спорта и здравоохранения, повышение уровня жизни россиян. И самое главное – обозначение истинных ценностей: веры в русский народ, в нашу правду и общую победу!» - добавил Борис Елкин.

Напомним, пресс-конференция президента, совмещенная с прямой линией, состоялась 14 декабря. Владимир Путин общался с журналистами и россиянами больше четырех часов. Он ответил на 67 вопросов самой разной тематики: от обстановки в зоне специальной военной операции до индексации пенсий.