Членские взносы в «Единой России» стали обязательными

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на XXI съезде «Единой России», которая проходит на площадке выставки «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 17 декабря, представил изменения в устав партии, сообщает Telegram-канал «Единой России».
В устав партии вносятся следующие изменения:
- Вводится обязательность уплаты членских взносов. Определение размера, сроков и порядка уплаты взносов, установление льгот и другие моменты, связанные с этим вопросом, будут решаться реготделениями самостоятельно.
- Кандидатуры руководителей региональных исполкомов при назначении на должность будут рассматриваться только из числа членов партии.
- Все без исключения процедуры выдвижения кандидатов на должности глав регионов и муниципальных образований, глав фракций «Единой России», а также кандидатов на различные государственные и муниципальные должности, становятся предметом предварительного согласования.
- Закрепляется обязательная норма о том, что назначение временно исполняющих обязанности секретарей реготделений возможно только по итогам обязательных консультаций с председателем партии.
- Предусмотрено увеличение количественного состава Генсовета до 200 человек.
Ранее сообщалось, что XXI съезд партии «Единая Россия» единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на выборах президента.