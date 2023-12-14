Политика

Андрей Турчак: Победа нашего президента должна быть абсолютно бесспорной

Партия «Единая Россия» примет самое активное участие в предстоящей президентской кампании, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Фото: «Единая Россия»

«"Единая Россия" на XXI съезде партии единогласно поддержала решение Владимира Путина о самовыдвижении на президентские выборы. Уверен, это решение поддерживает и подавляющее большинство граждан нашей страны. Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача - обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата», - написал Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что будут пресечены «любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне». «Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, победа нашего президента должна быть закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной», - заметил Андрей Турчак.