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Политика

Андрей Турчак: Победа нашего президента должна быть абсолютно бесспорной

17.12.2023 18:44|ПсковКомментариев: 0

Партия «Единая Россия» примет самое активное участие в предстоящей президентской кампании, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Фото: «Единая Россия»

«"Единая Россия" на XXI съезде партии единогласно поддержала решение Владимира Путина о самовыдвижении на президентские выборы. Уверен, это решение поддерживает и подавляющее большинство граждан нашей страны. Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача - обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата», - написал Андрей Турчак в своем Telegram-канале. 

Он подчеркнул, что будут пресечены «любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне». «Как отметил председатель партии Дмитрий Медведев, победа нашего президента должна быть закономерной, легитимной и абсолютно бесспорной», - заметил Андрей Турчак. 

Пресс-портрет
Турчак Андрей Анатольевич Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Путин Владимир Владимирович
Медведев Дмитрий Анатольевич
Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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