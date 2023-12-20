Политика

Псковская область в числе лидеров ДЭГ – электоральный юрист

ЦИК России утвердил проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах в 28 регионах. В их числе использование новой технологии доверили Псковской области, что неудивительно, учитывая лидерские показатели онлайн-голосования, продемонстрированные регионом. Такое мнение высказал электоральный юрист Антон Тимченко.

Антон Тимченко в студии ПЛН FM

«Механизм ДЭГ применялся в Псковской области уже дважды: в 2022 году – на выборах депутатов Псковской городской Думы и в 2023-м – на выборах губернатора. Возможность проголосовать, не выходя из дома, в силу очевидного удобства такого формата волеизъявления сразу же стала востребованной среди избирателей», - подчеркнул он.

На выборах в Псковскую гордуму ДЭГ пользовалось высокой популярностью (в Интернете проголосовали 10,4 тыс. человек, на участках — 22,6 тыс.), а на выборах губернатора Псковская область стала лидером по явке избирателей в ДЭГ (91% от числа зарегистрировавшихся избирателей). Опыт проведения голосования онлайн в регионе признан одним из лучших в России.

Юрист напомнил, что что на выборах 2023 года ДЭГ применялся в 25 регионах страны – 24 применяли федеральную платформу, а Москва использовала свою региональную информационную систему. «В экспертном сообществе ведутся активные споры, какая же модель является оптимальной. Как показывает практика, наибольшим доверием избирателей пользуется федеральная платформа в силу более строгих механизмов защиты. Именно на её базе и будет проводиться дистанционное электронное голосование на выборах президента», - указал он.

Для того, чтобы проголосовать онлайн, избирателю необходимо будет с 29 января по 11 марта 2024 года подать заявление на ДЭГ через личный кабинет портала «Госуслуги».

«На основе предложений партий, общественных палат и объединений ЦИК России сформирует специальную территориальную избирательную комиссия дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ). Именно эта комиссия будет обеспечивать все правовые и технические процедуры, связанные с онлайн-голосованием», - резюмировал Антон Тимченко.

Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).

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