Псковская область в числе лидеров ДЭГ – электоральный юрист

ЦИК России утвердил проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на президентских выборах в 28 регионах. В их числе использование новой технологии доверили Псковской области, что неудивительно, учитывая лидерские показатели онлайн-голосования, продемонстрированные регионом. Такое мнение высказал электоральный юрист Антон Тимченко.
Антон Тимченко в студии ПЛН FM
На выборах в Псковскую гордуму ДЭГ пользовалось высокой популярностью (в Интернете проголосовали 10,4 тыс. человек, на участках — 22,6 тыс.), а на выборах губернатора Псковская область стала лидером по явке избирателей в ДЭГ (91% от числа зарегистрировавшихся избирателей). Опыт проведения голосования онлайн в регионе признан одним из лучших в России.
Юрист напомнил, что что на выборах 2023 года ДЭГ применялся в 25 регионах страны – 24 применяли федеральную платформу, а Москва использовала свою региональную информационную систему. «В экспертном сообществе ведутся активные споры, какая же модель является оптимальной. Как показывает практика, наибольшим доверием избирателей пользуется федеральная платформа в силу более строгих механизмов защиты. Именно на её базе и будет проводиться дистанционное электронное голосование на выборах президента», - указал он.
Для того, чтобы проголосовать онлайн, избирателю необходимо будет с 29 января по 11 марта 2024 года подать заявление на ДЭГ через личный кабинет портала «Госуслуги».
Напомним, на заседании 7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации официально утвердила трехдневное голосование на президентских выборах (15, 16 и 17 марта).
Сегодня, 20 декабря, ЦИК одобрила проведение ДЭГ в Псковской области на выборах президента 15-17 марта.