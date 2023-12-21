Армен Мнацаканян: Активная работа идет в Новоржеве в рамках преобразования района в муниципальный округ

Активная работа проводится в Новоржеве в рамках преобразования района в муниципальный округ. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что первостепенно нужно сформировать команду и внести изменения в устав; в Новоржевском районе, по его словам, эта работа активно ведется.
«С 1 января администрация муниципального округа начнет работу. С чем столкнулась Любовь Трифонова — с тем, что полная бесхозяйственность была до этого. Она мучается, пока наладит отопительный сезон. И вот буквально во вторник мы будем обсуждать отопительный сезон в районном Собрании. В целом кадровые вопросы, которые были, она уже решила. Насколько я осведомлен, никаких проблем не будет. Главное — что все главы волостей, которые есть — при работе, занимаются. Команда есть, пожелаем Любови Мироновне успехов, чтобы она дальше так и работала, я в ней на 100% уверен», - заключил Армен Мнацаканян.
Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.