Политика

Армен Мнацаканян: Активная работа идет в Новоржеве в рамках преобразования района в муниципальный округ

Активная работа проводится в Новоржеве в рамках преобразования района в муниципальный округ. Об этом заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я могу сказать, что организационно все моменты Трифонова Любовь Мироновна, назначенная главой Новоржевского муниципального органа, сделала аккуратно, достойно. И когда я слышу мнения, что после образования муниципального округа появляется некий юридический вакуум — я с этим не согласен. Просто надо понимать, чем надо заниматься», - сказал Армен Мнацаканян.

Он отметил, что первостепенно нужно сформировать команду и внести изменения в устав; в Новоржевском районе, по его словам, эта работа активно ведется.

«С 1 января администрация муниципального округа начнет работу. С чем столкнулась Любовь Трифонова — с тем, что полная бесхозяйственность была до этого. Она мучается, пока наладит отопительный сезон. И вот буквально во вторник мы будем обсуждать отопительный сезон в районном Собрании. В целом кадровые вопросы, которые были, она уже решила. Насколько я осведомлен, никаких проблем не будет. Главное — что все главы волостей, которые есть — при работе, занимаются. Команда есть, пожелаем Любови Мироновне успехов, чтобы она дальше так и работала, я в ней на 100% уверен», - заключил Армен Мнацаканян.

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Напомним, в Псковской области продолжается процесс преобразования муниципальных образований. Как убеждены инициаторы изменений, это позволит создать в муниципальных образованиях более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. В результате проведенного преобразования у органов МСУ будет больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением. В пользу проведения преобразований свидетельствует опыт субъектов РФ, где подобные изменения уже реализованы.