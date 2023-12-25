Политика

Рейтингомер-2023. Пацаны и чушпаны

Категорически всех приветствуем! На календаре последний понедельник 2023-го - и значит, штатному комментатору ПЛН Господину Рейтингомеру пришло время подводить итоги.

За год вышло в свет почти полсотни еженедельных обозрений (47), в них включался 181 персонаж. Большинство (129) - по 1-2 разу, при этом количество тех, кто попадали правдорубу на зубок три раза и более, каждый год остается почти неизменным. Таких «завсегдатаев» из числа политиков, чиновников, общественников - системных игроков и несистемных «элементов» (пользуясь терминами модного сериала - «пацанов» и «чушпанов») - в 2023-м было 52 человека. Вот среди тех, кто неоднократно попадал в обзоры, определим лидеров и аутсайдеров.

В минусе

По традиции начинаем с отрицательных оценок. Звание антилидера в 2023-м достается чиновнику на «расстрельной должности», руководителю областного комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову.

У него самый низкий средний балл по году (-4,3), причины этого очевидны – косяки, ошибки, начальственная критика из-за незавершенных социально значимых объектов-долгостроев, да и в привычно проблемной сфере ЖКХ, мягко говоря, не все слава богу.

Два других места на своеобразном «пьедестале непочета» занимают Нинель Салагаева (ответственная за развитие экономики и инвестиции заместитель губернатора наработала на -3,7) и Софья Пугачева, неоднократно подвергавшаяся критике коллег, атаке властей, и в ходе муниципальной реформы вынужденно покинувшая должность главы Новоржевского района.

Оценка госпожи Пугачевой по году -3,6, при этом она установила антирекорд по количеству самых низких оценок в еженедельных обзорах - получала их аж 6 раз. К слову, минус пять получали 34 человека, в том числе ряд руководителей городов и районов - действующих и бывших. В целом, как и в прошлые годы, в корпусе муниципальных управленцев больше тех, кто ушел в минус.

Однако в командном зачете статус антилидера у этой муниципальной команды отобрала объединенная оппозиция - там, за редким исключением, сплошь отрицательные итоговые оценки и общая потеря позиций.

Возвращаясь к персоналиям, бегло пробежимся по списку сработавших в минус. Вице-губернатор Псковской области по строительству и ЖКХ Игорь Шатурный пришел к финишу своего первого года в должности с отметкой -3,3. Экс-глава Печорского района Сергей Тарасик получает -3,25, глава комитета по образованию Андрей Ермаков -3,2, бизнесмен и депутат областного Собрания от КПРФ Владимир Панченко -3, а покинувшая пост руководителя регионального комитета по физической культуре и спорту Елена Чернышова -2,75.

В недавнем прошлом советник губернатора по СМИ Антон Сергеев получает -2,5. И это даже хуже, чем было по итогам 2022-го, когда мы фиксировали у него потерю влияния и заключали: мол, занимается всякой ерундой и очковтирательством, выглядит смешно и нелепо - в минувшем году всё это стало очевидным для всех, как следствие, последовала отставка.

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина и руководитель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко получали в среднем -2,3. Несостоявшийся кандидат в губернаторы Александр Баев -2,25 - история с липовым дипломом нанесла серьезный репутационный ущерб и самому коммунисту, и всему партийному отделению.

Недолго пробывший в кресле начальника управления информационной политики Псковской области Степан Парфенов заработал -2,1. Кстати, на примерах госмедиаменеджеров - Парфенова и Сергеева - видим продолжение тенденции, о которой мы говорили и в прошлые годы: оценивает Рейтингомер действующих чиновников и политиков — тех, кто в силе и при полномочиях, ставит им свои минусы, а потом - бац! - слетают эти крепыши со своих должностей, переходят в категорию лузеров. Таких примеров за годы существования нашего проекта наберется уже несколько десятков.

Секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрий Михайлов, как и годом ранее, теряет влияние и получает отрицательную оценку -2,1. Ольга Беляцкая из «Почты России» получает минус два. Областной депутат, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак, вновь пропустивший губернаторские выборы и ставший практически невидимым, закономерно отхватил -1,6 (столько же у главы областного отделения «Партии роста» Игоря Романова, перебежавшего из Плюсского районного собрания в Печоры, в собрание вновь образованного муниципального округа).

Расставшийся с должностью председателя комитета юстиции и ставший руководителем аппарата – администратором областного суда Сергей Шерстобитов заслужил -1,3, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова (а теперь еще и замглавы) Александр Грацкий получает - 1,2, а руководитель областного отделения партии «Родина» Павел Бикташев - минус один.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский ухудшил показатели по сравнению с прошлым годом, когда имел нейтральную оценку, и в сумме получил -0,8. Активист псковского «Яблока» Николай Кузьмин заслужил -0,75, а признанный Минюстом иноагентом и покинувший пост председателя реготделения этой партии Лев Шлосберг* получает -0,67.

Итоговый балл у него мог быть и ниже, однако несколько подправить оценку яблочнику удалось в конце года - благодаря избранию заместителем председателя партии на федеральном уровне.

Эту часть списка завершает имя Елены Бибиковой, экс-сенатора от Псковской области и с недавних пор члена президиума политсовета регионального отделения «Единой России» (-0,3).

Около 0

Оценку, близкую к нулю, получают Артур Гайдук (стал председателем псковского «Яблока», однако для реготделения партии 2023-й стал очень непростым и полным разочарований), а также глава администрации Великих Лук Андрей Беляев - отрицательные оценки первой половины года затем были компенсированы эффективной работой над ошибками, в том числе совместно с десантировавшимися в южной столице областными чиновниками, после чего последовали похвала губернатора и сохранение поста сити-менеджера.

В плюсе

Теперь к положительным оценкам. С небольшим плюсом (+0,1) закончил год первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. В 2023-м он неожиданно для всех, и для себя в том числе, стал кандидатом на губернаторских выборах. Звезд с неба коммунист не хватал, но второе место за компартией сохранил, обойти себя региональному координатору ЛДПР Антону Минакову не дал. Чуть забегая вперед скажем, что «либерал-демократ» хоть выше головы не прыгнул, но закончил год со средней оценкой +1,9.

Любопытно, что руководители областных отделений КПРФ и ЛДПР, участники губернаторской кампании Петр Алексеенко и Антон Минаков стали в 2023-м лидерами по количеству попаданий в еженедельные рейтинги - каждый из них присутствовал в обзорах ни много ни мало по 19 раз.

Положительную оценку +0,3 по итогам года получает прокурор области Андрей Мошков. С неожиданно высоким итоговым баллом +1,7 завершает год Юрий Кравцов, в 2023-м избранный главой Пустошкинского района. Оценку +1,9 может занести себе в актив руководитель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева. Сразу четыре персоны наработали на +2 - это гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов и управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. С одинаковым результатом (+2,3) финишируют уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и его коллега, региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Вице-губернатор Вера Емельянова получает +2,5, худрук-директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев и глава Псковского района Наталья Федорова по +2,75.

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+3 по итогам года заработали ставший сенатором от Псковской области, экс-комдив 76-й дивизии Алексей Наумец и вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Чуть выше итоговый балл (+3,4) у двух членов команды губернатора - главы Пскова Бориса Елкина и председателя областной избирательной комиссии Игоря Сопова, достойно справившегося со всеми вызовами года больших региональных выборов. +3,7 заносим в актив экс-прокурора Псковской области Ивана Грибова. Плюс четыре получает глава Великих Лук Николай Козловский. Такой же итоговый балл у заместителя губернатора - «политрука» регионального правительства Александра Серавина. Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский сработал на +4,1. Спикер регионального парламента Александр Котов получает по году +4,4. Митрополит Тихон +4,9.

Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, становятся губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с рекордным результатом избранный на второй срок, и секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от нашего региона Андрей Турчак, укрепляющий позиции в федеральном центре и входящий в топ-20 ведущих политиков России.

У обоих средний балл по году +5, вместе с митрополитом Тихоном они являются рекордсменами по количеству максимально высоких оценок.

Всего же +5 в 2023 году получали 13 человек, в том числе получивший звание генерал-майора комдив 76-й дивизии Денис Шишов, спасшая жизнь пассажиру самолета Псков – Москва врач и депутат Анастасия Повторейко, депутат Госдумы, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов и другие персоны.

На этом всё. С наступающим Новым годом вас. И до новой встречи в январе, когда Господин Рейтингомер продолжит высказывать свое крайне субъективное мнение и раздавать всем сестрам по серьгам, невзирая на чины и звания.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов