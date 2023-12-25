Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Бытовые услуги и социальный контракт
«Зенча-Псков» кто там?
«Истфакт» Сокровища Острова
Ресторан «Гельдт» скоро открытие
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
влиятельная сотня
Псков кофейни и пекарни
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Реформа ОМСУ первый этап
Контейнеры в снегу
Господин Рейтингомер
«Академия Слуха» подарки
новое поколение сето
IT-технологии для бизнеса
участие в президентских выборах
 
 
 
ещё Политика 25.12.2023 13:200 Андрей Турчак: 2024-й – год важных политических решений 25.12.2023 18:440 Рейтингомер-2023. Пацаны и чушпаны 25.12.2023 17:540 Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента начался в Великих Луках 25.12.2023 17:370 Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента продолжается в Пскове 25.12.2023 15:020 Леонид Слуцкий сдал документы для регистрации кандидатом на выборах президента 25.12.2023 13:200 Андрей Турчак: 2024-й – год важных политических решений
 
 
 
Самое популярное 22.12.2023 15:170 Сотрудники правительства Псковской области погибли в ДТП в Пустошкинском районе 19.12.2023 13:220 Интерактив: Не можем доехать до дома 22.12.2023 10:331 Три человека погибли при столкновении автомобиля с фурой в Пустошкинском районе 21.12.2023 17:077 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2023 20.12.2023 16:008 В Пскове отменили фейерверк и культурно-массовые мероприятия в новогоднюю ночь
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтингомер-2023. Пацаны и чушпаны

25.12.2023 18:44|ПсковКомментариев: 0

Категорически всех приветствуем! На календаре последний понедельник 2023-го - и значит, штатному комментатору ПЛН Господину Рейтингомеру пришло время подводить итоги.  

 

За год вышло в свет почти полсотни еженедельных обозрений (47), в них включался 181 персонаж. Большинство (129) - по 1-2 разу, при этом количество тех, кто попадали правдорубу на зубок три раза и более, каждый год остается почти неизменным. Таких «завсегдатаев» из числа политиков, чиновников, общественников - системных игроков и несистемных «элементов» (пользуясь терминами модного сериала - «пацанов» и «чушпанов») - в 2023-м было 52 человека. Вот среди тех, кто неоднократно попадал в обзоры, определим лидеров и аутсайдеров.

В минусе

По традиции начинаем с отрицательных оценок. Звание антилидера в 2023-м достается чиновнику на «расстрельной должности», руководителю областного комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову.

У него самый низкий средний балл по году (-4,3), причины этого очевидны – косяки, ошибки, начальственная критика из-за  незавершенных социально значимых объектов-долгостроев, да и в привычно проблемной сфере ЖКХ, мягко говоря, не все слава богу. 

Два других места на своеобразном «пьедестале непочета» занимают Нинель Салагаева (ответственная за развитие экономики и инвестиции заместитель губернатора наработала на -3,7) и Софья Пугачева, неоднократно подвергавшаяся критике коллег, атаке властей, и в ходе муниципальной реформы вынужденно покинувшая должность главы Новоржевского района.

Оценка госпожи Пугачевой по году -3,6, при этом она установила антирекорд по количеству самых низких оценок в еженедельных обзорах - получала их аж 6 раз. К слову, минус пять получали 34 человека, в том числе ряд руководителей городов и районов - действующих и бывших. В целом, как и в прошлые годы, в корпусе муниципальных управленцев больше тех, кто ушел в минус. 

Однако в командном зачете статус антилидера у этой муниципальной команды отобрала объединенная оппозиция - там, за редким исключением, сплошь отрицательные итоговые оценки и общая потеря позиций.  

Возвращаясь к персоналиям, бегло пробежимся по списку сработавших в минус. Вице-губернатор Псковской области по строительству и ЖКХ Игорь Шатурный пришел к финишу своего первого года в должности с отметкой -3,3. Экс-глава Печорского района Сергей Тарасик получает -3,25, глава комитета по образованию Андрей Ермаков -3,2, бизнесмен и депутат областного Собрания от КПРФ Владимир Панченко -3, а покинувшая пост руководителя регионального комитета по физической культуре и спорту Елена Чернышова -2,75. 

В недавнем прошлом советник губернатора по СМИ Антон Сергеев получает -2,5. И это даже хуже, чем было по итогам 2022-го, когда мы фиксировали у него потерю влияния и заключали: мол, занимается всякой ерундой и очковтирательством, выглядит смешно и нелепо - в минувшем году всё это стало очевидным для всех, как следствие, последовала отставка.

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина и руководитель областного комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко получали в среднем -2,3. Несостоявшийся кандидат в губернаторы Александр Баев -2,25 - история с липовым дипломом нанесла серьезный репутационный ущерб и самому коммунисту, и всему партийному отделению.

Недолго пробывший в кресле начальника управления информационной политики Псковской области Степан Парфенов заработал -2,1. Кстати, на примерах госмедиаменеджеров - Парфенова и Сергеева - видим продолжение тенденции, о которой мы говорили и в прошлые годы: оценивает Рейтингомер действующих чиновников и политиков — тех, кто в силе и при полномочиях, ставит им свои минусы, а потом - бац! - слетают эти крепыши со своих должностей, переходят в категорию лузеров. Таких примеров за годы существования нашего проекта наберется уже несколько десятков.

Секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрий Михайлов, как и годом ранее, теряет влияние и получает отрицательную оценку -2,1. Ольга Беляцкая из «Почты России» получает минус два. Областной депутат, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак, вновь пропустивший губернаторские выборы и ставший практически невидимым, закономерно отхватил -1,6 (столько же у главы областного отделения «Партии роста» Игоря Романова, перебежавшего из Плюсского районного собрания в Печоры, в собрание вновь образованного муниципального округа). 

Расставшийся с должностью председателя комитета юстиции и ставший руководителем аппарата – администратором областного суда Сергей Шерстобитов заслужил -1,3, начальник управления городского хозяйства администрации Пскова (а теперь еще и замглавы) Александр Грацкий получает - 1,2,  а руководитель областного отделения партии «Родина» Павел Бикташев - минус один.

Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский ухудшил показатели по сравнению с прошлым годом, когда имел нейтральную оценку, и в сумме получил -0,8. Активист псковского «Яблока» Николай Кузьмин заслужил -0,75, а признанный Минюстом иноагентом и покинувший пост председателя реготделения этой партии Лев Шлосберг* получает -0,67.

Итоговый балл у него мог быть и ниже, однако несколько подправить оценку яблочнику удалось в конце года - благодаря избранию заместителем председателя партии на федеральном уровне. 

Эту часть списка завершает имя Елены Бибиковой, экс-сенатора от Псковской области и с недавних пор члена президиума политсовета регионального отделения «Единой России» (-0,3).

Около 0

Оценку, близкую к нулю, получают Артур Гайдук (стал председателем псковского «Яблока», однако для реготделения партии 2023-й стал очень непростым и полным разочарований), а также глава администрации Великих Лук Андрей Беляев - отрицательные оценки первой половины года затем были компенсированы эффективной работой над ошибками, в том числе совместно с десантировавшимися в южной столице областными чиновниками, после чего последовали похвала губернатора и сохранение поста сити-менеджера. 

В плюсе

Теперь к положительным оценкам. С небольшим плюсом (+0,1) закончил год первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко. В 2023-м он неожиданно для всех, и для себя в том числе, стал кандидатом на губернаторских выборах. Звезд с неба коммунист не хватал, но второе место за компартией сохранил, обойти себя региональному координатору ЛДПР Антону Минакову не дал. Чуть забегая вперед скажем, что «либерал-демократ» хоть выше головы не прыгнул, но закончил год со средней оценкой +1,9. 

Любопытно, что руководители областных отделений КПРФ и ЛДПР, участники губернаторской кампании Петр Алексеенко и Антон Минаков стали в 2023-м лидерами по количеству попаданий в еженедельные рейтинги - каждый из них присутствовал в обзорах ни много ни мало по 19 раз. 

Положительную оценку +0,3 по итогам года получает прокурор области Андрей Мошков. С неожиданно высоким итоговым баллом +1,7 завершает год Юрий Кравцов, в 2023-м избранный главой Пустошкинского района. Оценку +1,9 может занести себе в актив руководитель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева. Сразу четыре персоны наработали на +2 - это гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, депутат областного Собрания Алексей Севастьянов, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов и управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. С одинаковым результатом (+2,3) финишируют уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и его коллега, региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. Вице-губернатор Вера Емельянова получает +2,5, худрук-директор Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев и глава Псковского района Наталья Федорова по +2,75.

+3 по итогам года заработали ставший сенатором от Псковской области, экс-комдив 76-й дивизии Алексей Наумец и вице-спикер областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Чуть выше итоговый балл (+3,4) у двух членов команды губернатора - главы Пскова Бориса Елкина и председателя областной избирательной комиссии Игоря Сопова, достойно справившегося со всеми вызовами года больших региональных выборов. +3,7 заносим в актив экс-прокурора Псковской области Ивана Грибова. Плюс четыре получает глава Великих Лук Николай Козловский.  Такой же итоговый балл у заместителя губернатора - «политрука» регионального правительства Александра Серавина. Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский сработал на +4,1. Спикер регионального парламента Александр Котов получает по году +4,4. Митрополит Тихон +4,9. 

Лидерами рейтинга, как и в прошлом году, становятся губернатор Псковской области Михаил Ведерников, с рекордным результатом избранный на второй срок, и секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от нашего региона Андрей Турчак, укрепляющий позиции в федеральном центре и входящий в топ-20 ведущих политиков России.

У обоих средний балл по году +5, вместе с митрополитом Тихоном они являются рекордсменами по количеству максимально высоких оценок.

Всего же +5 в 2023 году получали 13 человек, в том числе получивший звание генерал-майора комдив 76-й дивизии Денис Шишов,  спасшая жизнь пассажиру самолета Псков – Москва врач и депутат Анастасия Повторейко, депутат Госдумы, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов и другие персоны. 

На этом всё. С наступающим Новым годом вас. И до новой встречи в январе, когда Господин Рейтингомер продолжит высказывать свое крайне субъективное мнение и раздавать всем сестрам по серьгам, невзирая на чины и звания.

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов  

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Чего ждёте от 2024 года?
В опросе приняло участие 20 человек
25.12.2023, 19:000 Прием граждан по взысканию алиментов проведут в Пскове 25.12.2023, 18:450 Очередные Александро-Невские беседы пройдут в Пскове 28 декабря 25.12.2023, 18:440 Рейтингомер-2023. Пацаны и чушпаны 25.12.2023, 18:330 «Кадетский бал» состоялся в псковской гимназии №29
25.12.2023, 18:270 Эксперты рассказали, что неуместно дарить на Новый год 25.12.2023, 18:190 Копить и сберегать деньги в наступающем году хотят 68% жителей СЗФО — опрос 25.12.2023, 18:150 Профилактическая операция «Надзор» стартовала в Псковской области 25.12.2023, 18:070 О культурном наследии и археологии поговорили в музее-заповеднике «Изборск»
25.12.2023, 18:040 О работе водителей рассказали в «Экопроме» 25.12.2023, 18:030 В России могут расширить программу льготного автокредитования 25.12.2023, 18:030 Автомобиль Kia Spectra горел в Порхове 25.12.2023, 18:000 Начальник псковского управления Росгвардии принял участие в акции «Елка желаний»
25.12.2023, 17:580 Прокурор области и общественники посетили исправительную колонию в Себежском районе  25.12.2023, 17:560 Нетрезвые водители вновь попались за рулем псковским полицейским 25.12.2023, 17:540 Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента начался в Великих Луках 25.12.2023, 17:520 Умеренный снег обещают синоптики 26 декабря в Псковском регионе
25.12.2023, 17:510 Из-за уловок мошенников псковичи снова лишились денег 25.12.2023, 17:500 Немедицинские причины развития сердечных заболеваний назвала кардиолог 25.12.2023, 17:490 Себежский суд постановил выдворить за пределы РФ шестерых сирийцев 25.12.2023, 17:470 Два миллиона рублей получат дети погибшего на производстве работника в Порховском районе
25.12.2023, 17:460 Работу систем здравоохранения усилят на Новый Год, заявил Мурашко 25.12.2023, 17:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 25 декабря 25.12.2023, 17:370 Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента продолжается в Пскове 25.12.2023, 17:320 Размер социальных налоговых вычетов вырастет с 1 января
25.12.2023, 17:200 Псковская область дополнительно получит 15 млн рублей на зарплату врачей и среднего медперсонала 25.12.2023, 17:190 Экскурсию для юных активистов провели по музейному кварталу в Пскове 25.12.2023, 17:140 Владимир Кузь о расходах на дороги и сельское хозяйство 25.12.2023, 17:110 Полиция разыскивает пропавшего в Псковском районе светловолосого мужчину 
25.12.2023, 17:040 Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 24 августа 25.12.2023, 16:510 Сбитые автомашиной на Юбилейной в Пскове двое мужчин находятся в реанимации 25.12.2023, 16:480 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псково-Печерский монастырь. ВИДЕО 25.12.2023, 16:360 «Сказочный лес» в парке Строителей в Пскове можно посетить до 15 января 
25.12.2023, 16:282 Псковичку оштрафовали за оскорбление инвалида СВО в соцсети 25.12.2023, 16:200 Александр Котов о бюджете Псковской области на 2024 год 25.12.2023, 16:180 График работы до 9 января напомнили псковичам 25.12.2023, 16:130 Пьяная женщина зарезала сожителя в Новоржеве
25.12.2023, 16:030 Большинство респондентов ПЛН проведут новогодние выходные дома 25.12.2023, 15:550 Маленький печерянин попросил Деда Мороза познакомить его с губернатором 25.12.2023, 15:450 ПЛН-ТВ «Автомир»: обзор нового Geely Emgrand 25.12.2023, 15:393 Митрополит Тихон презентовал новую книгу «Гибель империи. Российский урок» в Печорах
25.12.2023, 15:220 Мошенники рассылают от имени главы Пскова Бориса Елкина фейковые сообщения 25.12.2023, 15:190 «Постскриптум»: Кандидаты в президенты, снежный разнос и нужно ли продлевать мораторий на проверки бизнеса? ВИДЕО 25.12.2023, 15:080 Трехметровый памятник архистратигу Михаилу открыли в Печорах 25.12.2023, 15:020 Леонид Слуцкий сдал документы для регистрации кандидатом на выборах президента
25.12.2023, 14:541 Митрополит Тихон раскритиковал состояние ресторана «Башня» в центре Печор 25.12.2023, 14:500 Новую дорожную технику получил Островский район  25.12.2023, 14:391 Домашняя кухня, старинные стены, живописный вид: новый ресторан «Гельдт» объявляет набор сотрудников 25.12.2023, 14:340 Интерактив: Аварийная «зебра»
25.12.2023, 14:251 Знак на въезде в Печоры освятили митрополиты Тихон и Арсений 25.12.2023, 14:160 Съемочная группа телеканала «Звезда» посетила музей-заповедник «Изборск» 25.12.2023, 14:001 Нового главврача представили коллективу Гдовской районной больницы 25.12.2023, 13:560 Новый въездной знак установили в Печорах. ФОТО
25.12.2023, 13:540 Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова. СТЕНОГРАММА 25.12.2023, 13:330 Архитектор из Вологды призвал спасать советские мозаики в Пскове 25.12.2023, 13:200 Андрей Турчак: 2024-й – год важных политических решений 25.12.2023, 13:170 Великолучанин хранил во дворе дома немаркированные сигареты на 80 млн рублей
25.12.2023, 13:120 Культурный центр или окошко для выдачи книг? 25.12.2023, 13:120 Андрей Турчак: Псковская область полностью выполнила поручения президента по льготам для догазификаци 25.12.2023, 13:041 Единую карту петербуржца можно оформить на вставке-форуме «Россия» на ВДНХ 25.12.2023, 13:020 Законопроект о бюджете региона на 2024 год приняли в Псковской области
25.12.2023, 13:021 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.12.2023, 12:580 Акция «Елка желаний» прошла в правительстве Псковской области 25.12.2023, 12:550 Андрей Турчак: Депутаты и сенаторы, представляющие регион, готовы подставить плечо 25.12.2023, 12:501 В Рособрнадзоре заявили о сокращении бюрократической нагрузки на педагогов
25.12.2023, 12:450 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей более 10 единиц оружия и 118 боеприпасов 25.12.2023, 12:340 Михаил Ведерников: Нам есть, что показать, и есть, чем гордиться 25.12.2023, 12:321 Псковский губернатор предложил провести в январе встречи с фракциями областного Собрания по бюджету 25.12.2023, 12:322 Авиайрейс Псков – Махачкала планируют запустить в 2024 году
25.12.2023, 12:310 Почти 50 автобусов поступят в Псковскую область в 2024 году 25.12.2023, 12:300 Плановый размер регионального дорожного фонда на 2024 год назвал Михаил Ведерников 25.12.2023, 12:290 Михаил Ведерников: Строительство экотехнопарка в Псковской области завершат в 2024 году 25.12.2023, 12:290 Обновление коммунальной инфраструктуры в Острове-3 на 1,6 млрд рублей начнут в 2024 году
25.12.2023, 12:280 Еще 160 детей-сирот планируется обеспечить жильем в Псковской области 25.12.2023, 12:270 Почти 40 общественных территорий благоустроят в Псковской области в рамках ФКГС в 2024 году 25.12.2023, 12:260 Более миллиарда рублей направят на развитие сельского хозяйства в Псковской области 25.12.2023, 12:260 Почти 10 тысяч россиян обратились в Роспотребнадзор по вопросам выбора детских товаров
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru