Политика

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента начался в Великих Луках

Сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах президента России стартовал в Великих Луках 25 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие организовано в торгово-развлекательном центре «Апельсин» (улица Вокзальная, 11) и в торговом центре «Весна» (улица Комсомольца Зверева, 30/25).

Время работы пунктов: с 17:00 до 20:00.

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Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.

22 декабря в Псковской области открылся Региональный избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина.