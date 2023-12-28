Политика

Турчак: «Единая Россия» увеличивает число сборщиков подписей за выдвижение Путина на выборы

«Единая Россия» увеличивает число сборщиков подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, сенатор от Псковской области Андрей Турчак. По его словам, данное решение связано с большим количеством желающих выразить поддержку президенту.

Все сборщики проходят обучение на базе региональных исполкомов партии, отметил секретарь Генсовета.

«Вместе с Народным фронтом и региональными штабами общественной поддержки продолжаем сбор подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты. В этой работе участвуют все региональные и местные отделения «Единой России», - сказал Андрей Турчак.

Сегодня уже более 19 тысяч волонтеров по всей стране проводят сбор, подчеркнул он.

Напомним, «Единая Россия» на XXI съезде единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. «Партия сделает всё, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании.

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В декабре была создана инициативная группа по выдвижению кандидата на должность президента Владимира Путина. Её первое заседание состоялось 9 декабря. В неё вошли общественники, деятели науки, культуры, спортсмены, волонтёры, военные, промышленники, политики. От «Единой России» - в составе группы: секретарь Генсовета Андрей Турчак, руководитель думской фракции партии Владимир Васильев, глава Центрального исполкома Александр Сидякин, председатель МГЕР Антон Демидов, а также другие депутаты разных уровней и сенаторы.

Фото: er.ru