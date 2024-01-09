Политика

Артур Гайдук: 2023-й для псковского «Яблока» нельзя назвать годом политических поражений

Председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук не согласился с тем, что 2023-й стал для возглавляемой им организации годом политических поражений. Свою точку зрения он высказал в программе «Политбюро» в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM), комментируя распространенное мнение о том, что минувший год, когда партийцы оказались вне числа участников муниципальных выборов, проиграли суды и не сумели сохранить посты глав двух районов, стал для псковского «Яблока» годом политических поражений. Артур Гайдук считает, что такое определение 2023-го для псковского «Яблока» - неверное.

«Я бы сказал, что 2023 год — год, когда на партию "Яблоко" особенно активно была направлена агрессия официальных властей. И поражения — не политические, это поражения с использованием административного ресурса. Я считаю, что снятие наших кандидатов по списку с выборов в собрания муниципальных округов — это совершенно не политическое явление, это явление абсолютно приказного порядка», - сказал Артур Гайдук.

Он напомнил, что псковское «Яблоко» оспаривало данные решения в суде, дошло до Верховного суда, где дела отказались передавать в кассацию. По мнению гостя студии, отказ в регистрации кандидатов от «Яблока» для участия в выборах был незаконным, и региональное отделение будет дальше оспаривать эти решения.

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«Мы будем идти до конца, потому что ситуация, на самом деле, была уникальная. Сам принцип правоприменения был уникальный, потому что ранее всегда во всех подобных случаях, связанных с партиями или с бизнесом, общее собрание всегда считалось точкой отсчета нового руководства, а совсем не регистрация в Минюсте. Исходя из таких же определяющих правил, когда скончался Владимир Вольфович Жириновский и был избран новый председатель ЛДПР, он не мог ничего делать до того, как его зарегистрировал Минюст. Но это же не так, он сразу начинал свою деятельность, начал сразу принимать решения», - высказал свое мнение Артур Гайдук.

Напомним, председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов первым поставил под сомнение законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко». Он пояснял, что списки были заверены недавно избранным председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. При этом в должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

Также гость студии прокомментировал уход с должностей двух глав муниципальных образований от «Яблока» — Софьи Пугачевой в Новоржевском районе и Светланы Васильковой в Пустошкинском районе. По его мнению, обе главы были «мягко говоря, не самыми худшими», поскольку, как считает Артур Гайдук, при их руководстве социальные и экономические показатели районов улучшились.

Он добавил, что в 2023 году выросло число кандидатов на вступление в партию. Сейчас они проходят кандидатский срок, который, по мнению гостя студии, нужно сокращать на уровне федерального руководства «Яблока».