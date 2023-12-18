Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков кофейни и пекарни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
вопросы о муниципальной реформе
Советы на зиму псковским водителям
«Истфакт» Сокровища Острова
ЛОНГРИД проверить здоровье
бизнес-ланчи вкусные обеды
«Академия Слуха» подарки
Бытовые услуги и социальный контракт
новое поколение сето
«Зенча-Псков» кто там?
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Господин Рейтингомер
ДТП кто виноват
IT-технологии для бизнеса
участие в президентских выборах
 
 
 
ещё Политика 18.12.2023 10:520 Вопрос о прекращении полномочий депутата рассмотрят в Псковской гордуме 22 декабря 18.12.2023 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 18.12.2023 12:540 Верховный суд РФ признал законным снятие списков кандидатов на выборы от псковского «Яблока» 18.12.2023 12:400 Станислав Оссовский войдет в состав Молодежного парламента от эсеров 18.12.2023 10:520 Вопрос о прекращении полномочий депутата рассмотрят в Псковской гордуме 22 декабря 18.12.2023 09:150 Новую модель оценки госслужащих внедрят в России
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 11.12.2023 18:073 Зачморенный лошок с обхарканным портфелем 15.12.2023 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 11.12.2023 15:470 Рейтингомер: отставки Басникова и Парфенова, возвращение Мельниковой и новый статус Шлосберга*
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Верховный суд РФ признал законным снятие списков кандидатов на выборы от псковского «Яблока»

18.12.2023 12:54|ПсковКомментариев: 0

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменений решения нижестоящих судов об отмене решений территориальных избирательных комиссий Локнянского, Красногородского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского, Пыталовского, Стругокрасненского районов о регистрации единых списков кандидатов на выборах 10 сентября 2023 года, выдвинутых Псковским региональным отделением партии «Яблоко». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области. 

В период с 14 по 18 августа соответствующие суды первой инстанции по административным исковым заявлениям региональных отделений политических партий отменили решения территориальных избирательных комиссий о регистрации единых списков кандидатов в депутаты Собрания депутатов соответствующих муниципальных округов первого созыва, выдвинутых отделением партии «Яблоко».

Данные решения судами апелляционной (Псковский областной суд от 28-29 августа) и кассационной инстанций (третий кассационный суд общей юрисдикции от 5 сентября) оставлены без изменений.

6 сентября от регионального отделения партии «Яблоко» в судебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Федерации поступили жалобы по отмене решений нижестоящих судов.

Верховный суд Российской Федерации принял решения об отказе в передаче дел на рассмотрение в суд. Таким образом, решения нижестоящих судов оставлены без изменений. На текущий момент все судебные разбирательства завершены.

Напомним, списки сняли по заявлениям трех партий: региональных отделений «Партии роста», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко» поставил под сомнение председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов. Он пояснял, что списки были заверены председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. Но в эту должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.

Теги: #политика #Яблоко #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 7 человек
18.12.2023, 13:250 Полиция проводит проверку по факту гибели собаки в Новоржевском районе 18.12.2023, 13:230 «Интервидение» планируется провести в РФ в 2024 году - Мишустин 18.12.2023, 13:160 Юрий Сорокин трижды восходил на Эльбрус 18.12.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
18.12.2023, 12:540 Верховный суд РФ признал законным снятие списков кандидатов на выборы от псковского «Яблока» 18.12.2023, 12:490 Первый конкурс хоровых коллективов проходит в Пскове 18.12.2023, 12:400 Станислав Оссовский войдет в состав Молодежного парламента от эсеров 18.12.2023, 12:380 «Постскриптум»: Прямая линия президента, 30 лет Конституции и подготовка к принятию бюджета
18.12.2023, 12:360 Юрий Сорокин: Я всегда находился среди теннисистов 18.12.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Чем опасна оттепель? 18.12.2023, 12:340 Латвия планирует выслать более тысячи россиян 18.12.2023, 12:270 Юрий Сорокин: В детстве я жил в Магаданской области и неплохо играл в хоккей
18.12.2023, 12:210 Государственно-семейная неопределенность 18.12.2023, 12:190 Участок улицы Максима Горького в Пскове откроют для движения до конца недели 18.12.2023, 12:150 Водитель пострадал в ДТП на трассе Псков – Изборск. ФОТО 18.12.2023, 12:130 Сварочные аппараты украл из гаража острович
18.12.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с Юрием Сорокиным 18.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 декабря 18.12.2023, 11:560 Режиссер Жора Крыжовников: Премьера восьмого эпизода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» состоится в новую дату 18.12.2023, 11:530 ООО «Фавор» вновь обжалует решение о сносе крытого рынка на Четырех углах
18.12.2023, 11:460 «Почта России» собирается проиндексировать зарплаты сотрудников 18.12.2023, 11:300 Интерактив: Собачий киллер 18.12.2023, 11:230 Собутыльник украл у спящего великолучанина кольцо и цепочку 18.12.2023, 11:150 Названо «главное слово» 2023 года
18.12.2023, 11:060 Суд признал законным постановление о сносе крытого рынка на Четырех углах 18.12.2023, 11:000 Четыре бани горели в Псковской области на выходных 18.12.2023, 10:520 Вопрос о прекращении полномочий депутата рассмотрят в Псковской гордуме 22 декабря 18.12.2023, 10:500 «ГорДозор»: Чем опасна оттепель?
18.12.2023, 10:471 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживается на четыре часа 18.12.2023, 10:421 Почти 1,5 тысячи правонарушений пресекли сотрудники псковской Госавтоинспекции за неделю 18.12.2023, 10:360 За серию магазинных краж 23-летней великолучанке грозит четыре года тюрьмы 18.12.2023, 10:320 «Железные люди»: Юрий Сорокин о любви к спорту, чувстве меры и первом шаге к здоровому образу жизни
18.12.2023, 10:230 Жилой дом горел вблизи великолукской деревни Суханово 18.12.2023, 10:110 Мигрантам в Пскове раздают повестки для явки в военкомат 18.12.2023, 09:540 Великолучанин избил знакомого металлическим чайником 18.12.2023, 09:460 Двух человек спасли при пожаре в Пушкинских Горах
18.12.2023, 09:410 Россиян предупредили, что в платежке за ЖКХ может появиться новая графа 18.12.2023, 09:370 Региональные соревнования по карате прошли в Пскове 18.12.2023, 09:260 В Псковской области задержали уроженца Крыма по подозрению в госизмене 18.12.2023, 09:150 Новую модель оценки госслужащих внедрят в России
18.12.2023, 09:000 В регионах СЗФО выросло число работников, которые получают годовую премию 18.12.2023, 08:410 Россиянам объяснили, почему не стоит хранить деньги в тумбочке 18.12.2023, 08:200 Искусственные елки подорожали в России 18.12.2023, 08:000 Способ привести себя в форму без персонального тренера назвали псковичам
18.12.2023, 07:490 Производители бытовой техники заявили о рисках ее подорожания в 2024 году 18.12.2023, 07:351 Псковская область заняла 74 место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобилей 18.12.2023, 07:190 Снег с дождем будет идти на Северо-Западе России 18.12.2023, 07:000 Мошенники стали чаще звонить от имени сотовых операторов
17.12.2023, 22:420 Атомная подводная лодка «Псков» отмечает 30-летие со дня вхождения в состав Северного флота РФ 17.12.2023, 22:000 Педиатр посоветовал ограничить число сладких подарков детям на Новый год 17.12.2023, 21:390 Пропавшего после выхода из больницы мужчину продолжают искать в Пскове 17.12.2023, 21:170 Диетолог рассказала о влиянии алкоголя на вес
17.12.2023, 21:140 Скончался один из старейших священников Псковской епархии Петр Кольцов 17.12.2023, 20:550 Мораторий на проверки бизнеса в области охраны труда предлагают снять в Псковской области 17.12.2023, 20:330 Роскачество при выборе красной рыбы рекомендует обращать внимание на цвет 17.12.2023, 20:140 «Прямую речь» о Владимире Набокове проведут в Пскове
17.12.2023, 20:090 Энергетики завершили основные восстановительные работы в Псковской области 17.12.2023, 19:530 Псковичи потеряли более шестисот тысяч рублей после звонков незнакомцев 17.12.2023, 19:480 Международный фестиваль «Единством сильны» пройдет в Псковской области 17.12.2023, 19:441 Михаил Ведерников откроет день Псковской области на выставке «Россия»
17.12.2023, 19:330 Соревнования по воркауту «Спортивный дух» состоялись в псковской школе 17.12.2023, 19:120 Великолукское городское краеведческое общество опубликовало план работы на 2024 год 17.12.2023, 18:520 Винтажные елочные игрушки разыграют на открытии авторской выставки в Пскове 17.12.2023, 18:460 В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках 82-летнего псковича, который случайно уехал в Тверь
17.12.2023, 18:443 Андрей Турчак: Победа нашего президента должна быть абсолютно бесспорной 17.12.2023, 18:440 Опубликована программа дня Псковской области на выставке «Россия» 17.12.2023, 18:381 Линия уличного освещения появится в псковской деревне Загорицы 17.12.2023, 18:260 Александр Козловский: Решение президента участвовать в выборах — историческое
17.12.2023, 18:261 Псковичи делятся снимками снежных скульптур в соцсетях. ФОТО 17.12.2023, 18:060 Стоматолог посоветовал не спешить чистить зубы после сладкого и кислого 17.12.2023, 17:450 Членские взносы в «Единой России» стали обязательными 17.12.2023, 17:250 Праздник к нам приходит: известные псковичи рассказали о своих новогодних елках
17.12.2023, 17:050 Александр Котов: Сейчас как никогда важно мощно поддержать президента 17.12.2023, 16:460 Главную новогоднюю ель доставили в город Дно 17.12.2023, 16:253 Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента 17.12.2023, 16:050 Более двух тысяч человек остаются без энергоснабжения в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru