Политика

Верховный суд РФ признал законным снятие списков кандидатов на выборы от псковского «Яблока»

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменений решения нижестоящих судов об отмене решений территориальных избирательных комиссий Локнянского, Красногородского, Новоржевского, Опочецкого, Печорского, Пыталовского, Стругокрасненского районов о регистрации единых списков кандидатов на выборах 10 сентября 2023 года, выдвинутых Псковским региональным отделением партии «Яблоко». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В период с 14 по 18 августа соответствующие суды первой инстанции по административным исковым заявлениям региональных отделений политических партий отменили решения территориальных избирательных комиссий о регистрации единых списков кандидатов в депутаты Собрания депутатов соответствующих муниципальных округов первого созыва, выдвинутых отделением партии «Яблоко».

Данные решения судами апелляционной (Псковский областной суд от 28-29 августа) и кассационной инстанций (третий кассационный суд общей юрисдикции от 5 сентября) оставлены без изменений.

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6 сентября от регионального отделения партии «Яблоко» в судебную коллегию по административным делам Верховного суда Российской Федерации поступили жалобы по отмене решений нижестоящих судов.

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Верховный суд Российской Федерации принял решения об отказе в передаче дел на рассмотрение в суд. Таким образом, решения нижестоящих судов оставлены без изменений. На текущий момент все судебные разбирательства завершены.

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Напомним, списки сняли по заявлениям трех партий: региональных отделений «Партии роста», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Законность списков кандидатов на выборы в Псковской области от регионального отделения партии «Яблоко» поставил под сомнение председатель регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов. Он пояснял, что списки были заверены председателем псковского «Яблока» Артуром Гайдуком 16 июля. Но в эту должность Артур Гайдук вступил только 18 июля.