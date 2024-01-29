Политика

Псковская область может показать один из лучших результатов по ДЭГ в России — Александр Серавин

Дистанционное электронное голосование в Псковской области уже применялось дважды, и в марте на выборах президента регион может показать один из лучших результатов по ДЭГ в России. Такое мнение заместитель губернатора Александр Серавин выразил в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Важным показателем будущей избирательной кампании будет явка на выборах. Здесь для Псковской области интересно, что мы вошли в 29 регионов, где будет дистанционное электронное голосование. И мы надеемся, что, если мы в последние два года были передовиками в участии населения в дистанционном электронном голосовании, то и сейчас мы покажем один из лучших результатов в России», - сказал Александр Серавин.

Говоря о прогнозируемой явке, он напомнил, что в 2018 году на выборах президента явка в Псковской области превысила 65%. С учетом применения ДЭГ в регионе в 2024 году, по мнению вице-губернатора, явка должна быть выше - порядка 70%.

«В прошлый раз у нас явка перевалила за 65%. В этот раз мы рассчитываем, что раз появилась новая возможность - дистанционное электронное голосование - то это увеличит явку в рамках президентской кампании, и мы перевалим планку в 70%. Тогда не было возможности проголосовать тем, кто, например, работает вне региона, тем, кто находится далеко от своих избирательных участков, кого не может охватить избирательная комиссия. Мы надеемся, что их, представителей этих категорий населения, гораздо больше, чем 5%, чтобы перевалить за 70%. Мы ставим для себя такую психологическую планку. Я считаю, что, чем больше население участвует в выборах, понимая ответственность избирательной кампании, тем более легитимны результаты», - отметил гость студии.

Он напомнил, что голосование на выборах президента России будет идти три дня - 15, 16, 17 марта.

«Мы постараемся максимально содействовать тому, чтобы как можно больше граждан смогли быстро, качественно проголосовать», - заключил Александр Серавин.