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Политика

Игорь Сопов рассказал сотрудникам Пушкинского заповедника про ДЭГ

06.02.2024 15:38|ПсковКомментариев: 0

Сотрудникам Пушкинского заповедника про дистанционное электронное голосование и об опыте его применения в Псковской области рассказал председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Избирательной комиссии Псковской области

«Продолжается подача заявлений на дистанционное электронное голосование. А мы продолжаем информировать жителей Псковской области о возможности принять участие в выборах, не посещая избирательный участок», - отметили в облизбиркоме. 

На выборах президента Российской Федерации избиратели смогут проголосовать онлайн, без бумажного бюллетеня. Для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) важно заранее подать заявление на «Госуслугах» — до 23:59 11 марта по московскому времени.

Голосование будет проводиться в течение 3 календарных дней с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени.

Напомним, по состоянию на утро 6 февраля жители Псковской области подали 28 942 заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

Пресс-портрет
Сопов Игорь Александрович Председатель Избирательной комиссии Псковской области
Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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