Политика

Антон Минаков и Петр Алексеенко призвали псковичей проголосовать на выборах президента

ЛДПР в Псковской области поддерживает проведение дистанционного электронного голосования, однако предпочтение в партии все ещё отдают традиционному голосованию на участке. Об этом заявил региональный координатор ЛДПР Антон Минаков в программе «Армрестлинг» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«ЛДПР на выборах губернатора Псковской области в прошлом году по ДЭГу заняла 2 место. Теперь мы будем наших избирателей агитировать голосовать через ДЭГ. Нельзя дальше игнорировать этот инструмент», - заявил Антон Минаков. В партии считают, что если избиратель не может проголосовать очно, он обязательно должен зарегистрироваться на ДЭГ. При этом наиболее эффективный способ голосования, заметил Антон Минаков, — традиционный, на участке.

Сам Антон Минаков на выборах президента будет голосовать онлайн.

Второй гость студии — первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко — также призвал псковичей голосовать на участке. По его мнению, система ДЭГ пока несовершенна.

«Программное обеспечение ДЭГ остается несовершенным. Бывают сбои интернет-связи. Хакеров опять же никто не отменял. А контроля надлежащего не было отродясь», - заметил он.

Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.

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Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.