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Политика

Александр Козловский: ДЭГ очень популярно в Псковской области

08.02.2024 11:34|ПсковКомментариев: 0

Дистанционное электронное голосование набирает популярность в России, быстро интерес к этому инструменту растет и у избирателей в Псковской области. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«С каждым годом популярность ДЭГ растет. Многие останавливаются именно на ДЭГ. Мы можем это судить по результатам кампаний прошлого, позапрошлого годов. Все больше желающих проголосовать дистанционно. Я считаю, что это один из действенных инструментов, который помогает привлечь к избирательной кампании жителей страны, и все больше регионов включаются в ДЭГ. Я очень рад, что Псковская область — это один из регионов, где ДЭГ очень популярно», - сказал Александр Козловский.

По мнению депутата, за ДЭГ — будущее, тем не менее не стоит отказываться от традиционного способа голосования, на избирательном участке.

«Наверное, многие избиратели захотят принять личное участие, по старинке прийти и проголосовать, потому что в день выборов определенная атмосфера на участках, многие приходят с детьми, поэтому такой вариант, я считаю, должен остаться. Но те, кто работает, кто занят, кто в путешествии или в деловой поездке — у них есть возможность поучаствовать в выборах, не быть в стороне и отдать свой голос за кандидата. Но, думаю, ДЭГ будет и дальше набирать популярность», - отметил парламентарий.

Сам Александр Козловский на выборах президента РФ в марте собирается голосовать на участке. «Я буду голосовать традиционно, потому что я так привык. Но некоторые члены моей семьи уже выбрали ДЭГ, потому что в дни выборов не смогут быть в регионе», - добавил он.

Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru. 

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Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта. 

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #выборы #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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