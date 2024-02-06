Александр Козловский: ДЭГ очень популярно в Псковской области

Дистанционное электронное голосование набирает популярность в России, быстро интерес к этому инструменту растет и у избирателей в Псковской области. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
По мнению депутата, за ДЭГ — будущее, тем не менее не стоит отказываться от традиционного способа голосования, на избирательном участке.
«Наверное, многие избиратели захотят принять личное участие, по старинке прийти и проголосовать, потому что в день выборов определенная атмосфера на участках, многие приходят с детьми, поэтому такой вариант, я считаю, должен остаться. Но те, кто работает, кто занят, кто в путешествии или в деловой поездке — у них есть возможность поучаствовать в выборах, не быть в стороне и отдать свой голос за кандидата. Но, думаю, ДЭГ будет и дальше набирать популярность», - отметил парламентарий.
Сам Александр Козловский на выборах президента РФ в марте собирается голосовать на участке. «Я буду голосовать традиционно, потому что я так привык. Но некоторые члены моей семьи уже выбрали ДЭГ, потому что в дни выборов не смогут быть в регионе», - добавил он.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.