Представители псковских СМИ высказали опасения по поводу предвыборных дебатов

Предвыборные дебаты на ГТРК «Псков» пользуются большой популярностью, зрители их смотрят и оценивают кандидатов по их доверенным лицам. Об этом директор филиала ВГТРК Наталья Юрченко сообщила в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
При этом у участников круглого стола вызывает опасение то, что доверенные лица кандидатов в Псковской области — не известны аудитории.
«Я полез в Google, мне даже Google не помог», - поделился главный редактор радиостанции «ПЛН FM» Константин Калиниченко. Он пояснил, что поскольку доверенные лица кандидатов, согласно законодательству, не могут быть депутатами, КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» выставили на дебаты партийцев, которых в области практически никто не знает.
Заместитель директора АНО ИД «Медиацентр 60» Александр Машкарин при этом отметил, что региональные дебаты — это шанс для оппозиционных партий представить аудитории новые лица. «Другой вопрос, насколько хорошо они воспользуются этим шансом. Есть опасение, что в конечном итоге все скатится к лишенному смысла разговору», - заметил он.
Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях.