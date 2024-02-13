Политика

Представители псковских СМИ высказали опасения по поводу предвыборных дебатов

Предвыборные дебаты на ГТРК «Псков» пользуются большой популярностью, зрители их смотрят и оценивают кандидатов по их доверенным лицам. Об этом директор филиала ВГТРК Наталья Юрченко сообщила в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Дебаты пользуются большой популярностью, их смотрят люди, и по доверенным лицам будут оценивать кандидата. Это важный шаг для доверенных лиц, мы будем наблюдать. Мне кажется, это очень интересно», - сказала Наталья Юрченко.

При этом у участников круглого стола вызывает опасение то, что доверенные лица кандидатов в Псковской области — не известны аудитории.

«Я полез в Google, мне даже Google не помог», - поделился главный редактор радиостанции «ПЛН FM» Константин Калиниченко. Он пояснил, что поскольку доверенные лица кандидатов, согласно законодательству, не могут быть депутатами, КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» выставили на дебаты партийцев, которых в области практически никто не знает.

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Заместитель директора АНО ИД «Медиацентр 60» Александр Машкарин при этом отметил, что региональные дебаты — это шанс для оппозиционных партий представить аудитории новые лица. «Другой вопрос, насколько хорошо они воспользуются этим шансом. Есть опасение, что в конечном итоге все скатится к лишенному смысла разговору», - заметил он.

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Напомним, Центральная избирательная комиссия РФ получила отказ кандидата на должность президента РФ Владимира Путина участвовать в совместных агитационных мероприятиях.

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Выборы главы государства пройдут 15-17 марта.