Игорь Сопов сравнил путь кандидатов в президенты в России и за рубежом 

Кандидату в президенты необходимо пройти ряд юридических процедур. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов рассказал на заседании Общественного Совета при Избирательной комиссии Псковской области 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что в России кандидатов от парламентских партий регистрируют без сбора подписей, кандидаты от непарламентских партий должны собрать в регионах 100 тысяч подписей, самовыдвиженцы - 300 тысяч подписей.
Игорь Сопов отметил, что на этих выборах выполнить эти и другие условия смог только один кандидат, который выдвигается не от парламентской партии - самовыдвиженец Владимир Путин. По наблюдениям главы облизбиркома, остальные кандидаты, которым отказали в регистрации, высказывают недовольство относительно избирательной системы, сетуя на то, что выдвинуться на выборы очень сложно. Игорь Сопов с этим не согласен. Он рассказал о правилах выдвижения кандидатов на выборы в США, Франции и других странах и отметил, что условия за рубежом могут быть даже более жесткими. Игорь Сопов напомнил, что, например, в США подготовка к выборам начинается за 2 года, поскольку кандидатам необходимо успеть пройти еще большее количество процедур, чем в России.
Добавим, на участие в выборах президента России в марте зарегистрированы четыре кандидата - глава ЛДПР Леонид Слуцкий; вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.