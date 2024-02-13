Каждый найдет своего кандидата в президентском бюллетене - политолог

Все россияне смогут найти своего кандидата в президентском бюллетене в 2024 году. Такое мнение политолог Дмитрий Солонников выразил на заседании Общественного Совета при Избирательной комиссии Псковской области 15 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Если посмотреть на кандидатов, они закрывают весь спектр, и каждый избиратель сможет найти программы, которые ему близки», - сказал Дмитрий Солонников.
По его наблюдениям, КПРФ - левая партия, которая верит в «победу коммунизма» и ставит перед собой основную задачу - социальную защиту населения.
ЛДПР, продолжил он, правопопулистская партия, традиционная для современной Европы. «Новые люди», по его наблюдениям, либеральная партия, которая старается играть на ассоциации с партией «Правое дело».
Избиратели, которые поддерживают стабильность и нынешний курс страны, могут поддержать самовыдвиженца - действующего президента, считает политолог.
Также он упомянул партию «Яблоко», которая ранее активно развивалась и представляла городской креативный класс населения, однако в последнее время, по его мнению, сдала позиции.
Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.