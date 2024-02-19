Политика

Марина Усачёва получила удостоверение депутата Великолукской городской Думы

Член партии «Единая Россия» Марина Усачёва сегодня, 19 февраля, получила удостоверение депутата Великолукской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

Вручение удостоверения депутату состоялось в территориальной избирательной комиссии города Великие Луки. Удостоверение Марине Усачёвой вручила председатель ТИК Ольга Котова.

Ранее депутаты досрочно прекратили полномочия депутата Великолукской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу Екатерины Семёновой, она заняла должность заместителя главы администрации города Великие Луки.

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Следующей по списку «Единой России» следовала Марина Усачёва, теперь она займет место Екатерины Семёновой в городской Думе.

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Марина Усачёва родилась 29 августа 1962 года. С 1979 года работает в сфере образования на различных должностях. С сентября 2017 года была депутатом Великолукской городской Думы шестого созыва.