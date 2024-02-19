Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Академия Слуха» подарки 1+1
«Зенча-Псков» кто там?
гастропаб «Пабло»
2024 вызовы и угрозы
Два хита псковской кухни
Псков кофейни и пекарни
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Политика 19.02.2024 11:132 Аты-баты, вы идете на дебаты? 19.02.2024 14:210 Марина Усачёва получила удостоверение депутата Великолукской городской Думы 19.02.2024 14:111 В ЦИК призвали наказывать за «мертвые души» в списке подписавшихся 19.02.2024 11:132 Аты-баты, вы идете на дебаты? 17.02.2024 19:400 Первый международный форум «За свободу наций!» провела «Единая Россия» 17.02.2024 09:005 Адресное информирование жителей о предстоящих выборах стартовало в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 13.02.2024 07:342 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 16.02.2024 20:220 Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42-м году жизни 15.02.2024 07:000 С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области 13.02.2024 16:233 Фатум или мистика «Провала»: пушкиногорцы строят догадки о причине ДТП с автобусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Марина Усачёва получила удостоверение депутата Великолукской городской Думы

19.02.2024 14:21|ПсковКомментариев: 0

Член партии «Единая Россия» Марина Усачёва сегодня, 19 февраля, получила удостоверение депутата Великолукской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в гордуме. 

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

Вручение удостоверения депутату состоялось в территориальной избирательной комиссии города Великие Луки. Удостоверение Марине Усачёвой вручила председатель ТИК Ольга Котова.

Ранее депутаты досрочно прекратили полномочия депутата Великолукской городской Думы седьмого созыва по единому избирательному округу Екатерины Семёновой, она заняла должность заместителя главы администрации города Великие Луки.

Следующей по списку «Единой России» следовала Марина Усачёва, теперь она займет место Екатерины Семёновой в городской Думе. 

 
Марина Усачёва родилась 29 августа 1962 года.  С 1979 года работает в сфере образования на различных должностях. С сентября 2017 года была депутатом Великолукской городской Думы шестого созыва. 
Теги: #депутат
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 447 человек
19.02.2024, 15:100 Наркоманы ходят толпами: жители великолукской деревни жалуются на непрошенных гостей 19.02.2024, 15:050 В Петербурге рассказали о состоянии школьницы из Псковской области, пострадавшей в ДТП 19.02.2024, 14:520 В учреждениях псковского УФСИН готовятся к выборам президента России 19.02.2024, 14:460 Мошенники получили от псковичей еще около двух миллионов рублей
19.02.2024, 14:330 «Постскриптум»: Потери недели, борьба с доносчиками и изъятие квартир за долги. ВИДЕО 19.02.2024, 14:210 Марина Усачёва получила удостоверение депутата Великолукской городской Думы 19.02.2024, 14:160 Псковичи завоевали 12 медалей на соревнованиях по спортивной аэробике 19.02.2024, 14:111 В ЦИК призвали наказывать за «мертвые души» в списке подписавшихся
19.02.2024, 13:450 Снимки Пскова с 70-х годов представят на выставке «Фотография вне времени» 19.02.2024, 13:220 Две бутылки виски украли в великолукском магазине 19.02.2024, 13:160 Псковский футболист получил красную карточку за ругательства в Петербурге 19.02.2024, 13:090 Две новые базовые станции заработали в Бежаницком районе
19.02.2024, 13:070 Воспитанники спортшколы «Бригантина» стали победителями соревнований по спортивной аэробике «Древний Псков» 19.02.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Потери недели, борьба с доносчиками и изъятие квартир за долги 19.02.2024, 13:020 Жителя Пскова лишили свободы за 24 кражи из гипермаркетов 19.02.2024, 12:520 Двух волков застрелили охотники в Новоржевском округе
19.02.2024, 12:480 Спрос на труд подростков растёт в Псковской области - исследование 19.02.2024, 12:470 Кому проиндексируют пенсии в апреле, ответили в СОЦПРОФ 19.02.2024, 12:450 Четыре человека погибли на дорогах Псковской области за неделю 19.02.2024, 12:430 «Постскриптум»: Потери недели, борьба с доносчиками и изъятие квартир за долги
19.02.2024, 12:400 Голосование за объекты благоустройства в Пскове стартует 15 марта 19.02.2024, 12:390 Новый врач функциональной диагностики трудоустроилась в псковский госпиталь 19.02.2024, 12:340 Начинается видеотрансляцию программы «ГорДозор» о строительстве нового моста через Пскову 19.02.2024, 12:330 В «Михайловское» прилетели лебеди
19.02.2024, 12:220 Комитет Госдумы одобрил проект об обязанности вузов вывешивать флаг России 19.02.2024, 12:120 Автомобиль Chrysler Voyager сгорел в Порхове 19.02.2024, 12:011 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» 19.02.2024, 12:000 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 февраля
19.02.2024, 11:550 Псковские футболисты одержали победу над командой «Зенит» в Петербурге 19.02.2024, 11:450 Минтруд подготовил проект правил охраны труда для работников гостиниц и кафе 19.02.2024, 11:360 Вейп и наушники похитили у опочанина под угрозой топора 19.02.2024, 11:312 Инфляция в январе в Псковской области почти приблизилась к 7%
19.02.2024, 11:250 Псковский Сретенский бал приглашает будущих участников на репетиции 19.02.2024, 11:210 Свободный доступ к трем рекам и озеру требуют открыть для жителей Гдовского района 19.02.2024, 11:150 Более 10 единиц оружия изъяли псковские росгвардейцы за неделю 19.02.2024, 11:132 Аты-баты, вы идете на дебаты?
19.02.2024, 11:040 «Гордозор»: Строительство нового моста через Пскову 19.02.2024, 11:040 Двоих мужчин и женщину в Великих Луках задержали за грабеж 19.02.2024, 10:570 Мужчина погиб при пожаре в Дно 19.02.2024, 10:531 Не дать истории умереть: кто спасет Анастасиевскую часовню в Пскове
19.02.2024, 10:470 Более 300 волонтеров готовы проводить голосование за объекты благоустройства в Псковской области 19.02.2024, 10:320 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть I 19.02.2024, 10:180 Стоимость полиса ОСАГО компенсировали 104 псковичам в 2023 году 19.02.2024, 10:011 С биркой за шкиркой
19.02.2024, 09:480 Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Пскове 19.02.2024, 09:390 36% псковичей считают 23 февраля праздником всех мужчин — опрос 19.02.2024, 09:300 «Пабло»: псковский гастропаб с мексиканской перчинкой отмечает первый день рождения 19.02.2024, 09:150 Число приверженцев ЗОЖ сократилось в трети регионов России в 2023 году
19.02.2024, 09:000 В день орнитолога в «Михайловском» рассказали о редких птицах в мемориальных усадьбах 19.02.2024, 08:471 Псков занял 71 место в рейтинге городов России по строительству квартир 19.02.2024, 08:350 Псковичей стали чаще приглашать на работу за границу — аналитики 19.02.2024, 08:233 Латвия отгрузила России виски на рекордную сумму
19.02.2024, 08:111 Приставы взыщут с россиян 3,3 трлн рублей в пользу банков 19.02.2024, 07:560 Короткая рабочая неделя началась у россиян 19.02.2024, 07:350 В Минсельхозе сообщили о стабильной ситуации с ветпрепаратами и вакцинами 19.02.2024, 07:190 Снег с дождем ожидается на Северо-Западе России во второй половине недели
19.02.2024, 07:000 Директор псковского фитнес-клуба предупредил о неожиданных последствиях спорта 18.02.2024, 22:000 Кинолог рассказал, как отучить собаку постоянно требовать внимания 18.02.2024, 21:390 В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей девочки 18.02.2024, 21:210 Нетрезвого водителя ВАЗ задержали в Себежском районе
18.02.2024, 21:002 Россиян предупредили об опасности растворимого кофе 18.02.2024, 20:390 В Госдуме рассказали, можно ли не платить налог за неиспользуемое авто 18.02.2024, 20:230 Турнир по настольному теннису «Кубок ТТплэй РФ» завершился в Пскове 18.02.2024, 20:200 Аналитики ожидают снижения цен на российском рынке вторичного жилья
18.02.2024, 20:000 Два автомобиля столкнулись на выезде из Пскова. ФОТО 18.02.2024, 19:400 Борис Елкин проконтролировал противогололёдную обработку в Пскове 18.02.2024, 19:200 Больше 1 500 школ и 1 600 детских садов построили в России с 2019 года 18.02.2024, 19:050 Псковичи лишились более двух миллионов рублей в результате действий мошенников
18.02.2024, 18:420 Посольство России сообщило, что россияне могут спокойно отдыхать в Шри-Ланке 18.02.2024, 18:200 Пешеход пострадал в ДТП в Островском районе 18.02.2024, 18:001 Газификация Пскова началась ровно 65 лет назад 18.02.2024, 17:451 Эксперт по недвижимости перечислила популярные обманные схемы риелторов
18.02.2024, 17:220 Россиянин подложил самодельную бомбу под машину родственника из-за спора о наследстве 18.02.2024, 17:050 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 18.02.2024, 16:440 Сбой в работе Telegram вызван проблемой во внутренней инфраструктуре сервиса 18.02.2024, 16:220 Виртуальная реальность, роботы и новые школы — Псковская область презентует сферу образования на выставке «Россия»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru