Россияне подали уже 2 млн 750 тысяч заявлений на участие в ДЭГ

По состоянию на 21 февраля россияне подали 2 миллиона 750 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России в 28 регионах (избирателям Москвы подавать заявление не требуется). Об этом сообщает Telegram-канал Центральной избирательной комиссии РФ.
Также граждане России уже подали более 1 миллиона 250 тысяч заявлений для голосования по месту нахождения. Прием заявлений продолжится до 11 марта.
Ранее сообщалось, что 53 046 заявлений (10,56%) уже подали жители Псковской области на участие в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах. ДЭГ будет применяться в 29 регионах.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.