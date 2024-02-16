Политика

Президентские выборы. Три большие разницы

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта, посвященного выборам главы государства. В первой публикации цикла мы дали общую оценку общественно-политической ситуации на старте забега, обозначили основные вызовы и очертили круг кандидатов, а сегодня обратимся к истории президентских кампаний в Псковской области.

Нынешний марафон - восьмой по счету, если брать за точку отсчета самые первые выборы - времен еще РСФСР - в 1991 году. Как верно было отмечено на вчерашнем заседании Общественного совета при псковском облизбиркоме, прошедшие семь избирательных кампаний в хронологическом порядке можно условно разделить на три группы. Первая - это «лихие 1990-е» и своего рода переходные выборы, 2000 года. Вторая группа - кампании нулевых в условиях выстраивания «вертикали власти» и «управляемой демократии», а третья - выборы нового времени, проводившиеся уже в «новой политической реальности». Апофеоз этого явления мы наблюдаем сейчас и отмечаем, что за прошедшие «тридцать лет и три года» выборы изменились - на смену во-многом непредсказуемым гонкам конца прошлого века с реальным риском власти проиграть оппозиции пришли современные выборы референдумного типа, когда главный итог очевиден заранее, а вопрос только в процентах за «основного кандидата», уровне явке, обеспечении легитимности, распределении мест среди участников забега и т.д. В данном материале мы коротко напомним историю президентских кампаний в нашем регионе, отметим наиболее яркие события и обозначим важные тенденции.

Ты помнишь, как всё начиналось...

Впервые выборы президента РСФСР в составе Советского Союза состоялись 12 июня 1991 года. Избирательная кампания проходила в условиях кардинальных перемен в обществе и государстве, противостояния союзных республик Москве, за считанные месяцы до создания ГКЧП, провалившейся попытки госпереворота и последующего распада Союза. В обществе наблюдалась крайняя поляризация, наряду со сторонниками перемен было немало тех, кто ратовал за сохранение прежнего строя. Всё это было характерно и для Псковской области, где, с одной стороны, сохраняли определенное влияние представители старой партийной номенклатуры во главе с первым секретарем обкома КПСС Владимиром Никитиным, а с другой стороны - уже завили о себе представители демократического движения - сторонники набирающего популярность Бориса Ельцина, в том числе такие, как депутат Верховного совета РСФСР Дмитрий Хритоненков, депутаты Псковского областного Совета Владислав Туманов и Александр Прокофьев, в дальнейшем занявшие высокие посты полпреда президента в Псковской области, губернатора и мэра региональной столицы. Если «демократы» на выборах-1991 работали на победу беспартийного Бориса Ельцина, поддержанного «Демократической Россией» и «Демократическим союзом», то региональный партхозактив в основном выступал за экс-председателя Совета министров СССР, члена КПСС Николая Рыжкова. Это были одни из первых демократических выборов, никто из их участников не имел большого опыта проведения кампаний, что объясняло очевидные ошибки союзной власти - среди шести участников кампании четверо были членами КПСС, они растаскивали голоса коммунистического электората и способствовали победе оппонировавшего президенту СССР Михаилу Горбачеву Ельцина. Еще одним участником кампании стал только начинавший свой путь в политике руководитель Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) Владимир Жириновский - до триумфа ведомой им ЛДПР на первых парламентских выборах и избранию в Псковской области первого губернатора от «либерал-демократов» оставалось несколько лет, а тогда пламенный оратор с ходу стал третьим. Второе место занял Рыжков, а победил со значительным отрывом от соперников Ельцин, набравший более 57 процентов уже в первом туре (явка составила 76,66% - до сих пор не превзойденный рекорд: в последующем явка на президентских выборах колебалась в районе 64-69%).

Ставших потом привычными форм агитационной работы в 1991-м было мало. В основном - встречи в коллективах (трудовых, учебных и др.) да публикации в советской прессе. Эпоха баннеров, агитроликов, бесплатных газет и прочего АПМ еще не наступила.



Результаты голосования в Псковской области значительно отличались от общероссийских. Так, за Ельцина проголосовало в полтора раза меньше, чем в среднем по России. Жириновский получил на Псковщине поддержку более чем вдвое превосходящую общероссийскую. За Рыжкова и депутата Верховного совета СССР, националиста Альберта Макашова проголосовал почти вдвое больший процент голосов, а за народного депутата РСФСР, будущего кемеровского губернатора Амана Тулеева - в полтора раза больше.

Псковская электоральная аномалия

Описанная выше электоральная особенность Псковской области проявилась и на президентских выборах 1996 года. Результаты голосования в нашем регионе вновь значительно отличались от общероссийских. Что являлось следствием «патриархального» уклада, инерционности и преобладания консервативных настроений. В то время, как представители демократического движения сохраняли относительную популярность в столицах, крупных промышленных и университетских центрах, Псковская область, которую при всем желании не отнесешь к их числу, голосовала в 1990-е иначе: то оказывая рекордную поддержку ЛДПР, то попадая в так называемый «красный пояс».

Напомню, что в 1995-м коммунисты победили на выборах в Госдуму, контролировали ее, сумели избрать своего председателя Геннадия Селезнева. На тот момент КПРФ была «партией №1» - на президентских выборах-1996 ее представлял лидер Геннадий Зюганов, имевший достаточно высокие шансы на успех. Действующий президент Борис Ельцин, который в условиях охватившего едва ли не все сферы жизни кризиса уже растерял былую популярность, в начале 1996-го имел крайне низкий рейтинг (не более 10%) и выглядел «безнадежно неизберабельным» - в Кремле даже рассматривали вариант отказа от его выдвижения.

Любопытно, что, по свидетельствам экс-главы МИД Андрея Козырева, разговор о предстоящих выборах Борис Ельцин завел во время перелета из Пскова в Москву (единственный официальный визит президента состоялся в конце 1994-го) и тогда прямо заявил: «Я не хочу снова баллотироваться. Кандидатом должен быть кто-то моложе, со свежими мозгами». Правда, тут же он посетовал: дескать, молодежь не готова к противостоянию с Зюгановым и Жириновским.

Как бы то ни было, в 1996-м при поддержке западных консультантов и российских олигархов, на время выборов оставивших споры и вложившихся в кампанию президента, Борис Ельцин включился в бурную предвыборную деятельность и победил по итогам двухтурового голосования, которое до сих пор вызывает споры (согласно распространенной, но официально не подтвержденной версии, результаты были сфальсифицированы, на самом деле победил Зюганов, но он не проявил решительности и не стал бороться за пост №1).

Так или иначе, в Псковской области в обоих турах голосования 16 июня и 3 июля первое место занял Геннадий Зюганов (наш регион был единственным на Северо-Западе, где лидер КПРФ обошел действующего президента), что объяснялось целым рядом причин - начиная тяжелым социально-экономическим положением и заканчивая тем, что во многих муниципальных образованиях главы работали на кандидата от КПРФ (или симпатизировали ему), являясь членами или сторонниками компартии (например, Алексей Мигров в Великих Луках, Алексей Афанасьев в Островском районе, Иван Брилев в Красногородском районе и др.). В самом Пскове по результатам первого тура первенствовал генерал Александр Лебедь, что в значительной степени объяснялось большим количеством военнослужащих и военных пенсионеров. Они поддержали «своего» - эта же тенденция была зафиксирована осенью 1996-го на губернаторских выборах, когда в Пскове появился «псковский Лебедь» - десантник Иван Комар, а в последующие годы генералы еще долго приезжали к нам на выборы, рассчитывая получить поддержку со стороны «людей в погонах».

К президентским выборам-1996 в Псковской области во многом было применимо определение «впервые». В первый раз политические партии («Наш дом - Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и другие) столь четко поддерживали конкретных кандидатов, собирали подписи в поддержку их выдвижения, агитировали. Впервые на выборах в Псковской области можно было заработать - наряду с открытыми штабами кандидатов с финансированием из федерального центра появились конторы, занимавшиеся сбором подписей. То есть выборы начали превращаться в бизнес-индустрию. Впервые областная администрация на президентских выборах работала на кандидата Кремля - может быть, не так явно, как это стало происходить позднее, скорее завуалированно, однако участие сотрудников администрации в работе избирательного штаба под руководством вице-губернатора Бориса Полозова и полпреда президента в Псковской области Дмитрия Хритоненкова не было большим секретом.

Зюганов и Явлинский показали в 1996-м свои лучшие результаты в Псковской области

Как и прежде не обошлось без просчетов - как на самих выборах, так и по их итогам. В частности, значительное ухудшение результатов Владимира Жириновского (5-е место по стране, 4-е место в Псковской области) отразилось на отношении псковских властей к кандидату от ЛДПР (Евгению Михайлову) на губернаторских выборах, прошедших осенью 1996-го.

С учетом того, что возможный реванш коммунистов в Кремле считали главной угрозой для «демократической» власти, псковские власти с подачи московских консультантов полагали, что основным соперником губернатора Владислава Туманова станет представитель левых сил, бывший председатель Псковского облисполкома и экс-глава облсовета Виталий Пушкарев, а не «либерал-демократ» Михайлов, который в итоге и победил. Отмечу, что из тех, кто активно участвовал в кампании 1996-го, в псковской политике сейчас не осталось практически никого: одни давно уехали из региона, другие находятся на заслуженном отдыхе, третьи уже ушли в мир иной. Пожалуй, только Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) (Минюстом РФ внесен в реестр иностранных агентов), возглавлявший «Яблоко» в Псковской области на выборах 1996 года, в той или иной мере еще остается в региональной политике.

От «вольных девяностых» к «путинской России»

Президентские выборы 2000 года, в которых впервые принял участие Владимир Путин, стали своего рода переходными от избирательных марафонов 1990-х к выборам современной России. Кампания прошла на несколько месяцев раньше планируемого срока из-за ухода с поста президента Бориса Ельцина (31 декабря 1999 года), что дало Кремлю заметное преимущество в борьбе с группой Лужкова-Примакова, готовившихся к летним выборам. Одной из особенностей кампании стало рекордное количество зарегистрированных кандидатов - 11: так много претендентов на выборах не было ни до этого, ни после (интересно, что наряду с партийными лидерами Зюгановым, Жириновским, Явлинским в выборах участвовала нынешняя глава Центризбиркома Элла Памфилова - она стала первой женщиной-кандидатом на пост президента России). По итогам голосования 26 марта и.о. президента Владимир Путин получил 52,94%. В Псковской области его поддержало почти на десять процентов больше, что объяснялось помимо прочего поддержкой военных, силовиков и других категорий патриотически настроенных граждан. Каждый видел в нем что-то свое, в частности, сторонники демократических ценностей рассчитывали, что он продолжит курс, взятый предшественником, а сторонники «сильной руки» надеялись, что выходец из спецслужб наведет порядок в стране - тем более, что его риторика в духе «Мочить террористов в сортире» убеждала: он может.

Владимир Путин в Пскове. 2000 год. Фото: kremlin.ru

В Псковской области выборы-2000 были интересны прежде всего несколькими моментами. Во-первых, появление на российском политическом Олимпе Владимира Путина привело к расколу электората народно-патриотических сил в регионе. Бывший офицер органов госбезопасности оттянул часть голосов у Зюганова. Как уже было отмечено, ранее «люди в погонах» в Псковской области обычно отдавали голоса коммунистам. Таким образом Псковская область стала выходить из «красного пояса». Процесс затянулся (в 2002-м КПРФ победила на выборах в областное Собрание депутатов), но начало тенденции было положено. Во-вторых, следует отметить переход губернатора Михайлова из ЛДПР в созданное под парламентские выборы 1999 года движение «Единство» и встраивание главы Псковской области под новую федеральную власть.

Таким образом, Владимир Путин получил в нашем регионе, до этого возглавляемом членом оппозиционной партии, административную поддержку - и держащий нос по ветру партхозактив перекочевал к нему.

Губернатор же гарантировал себе поддержку Кремля на следующих выборах и возможность изменить в собственных интересах областное избирательное законодательство. Уже после выборов, в августе 2000-го, Владимир Путин приезжал в Псков. На месте он принял решение о выделении финансовых средств на детскую областную больницу, что затем активно использовалось региональной властью в пропаганде, а оппозиция, напротив, педалировала тему в своих интересах, апеллируя к населению и властям по поводу неэффективного использования средств и приобретенного для больницы современного медоборудования, продолжающего пылиться на складах. В-третьих, в период президентской кампании дала первую трещину команда Евгения Михайлова, что затем обернулось расколом группы на сторонников губернатора и их противников - группу депутата Госдумы Михаила Кузнецова. В-четвертых, в 2000-м на политическую сцену вышел Михаил Хоронен. Выборы мэра Пскова были совмещены с президентскими - действующий глава областного центра Александр Прокофьев проиграл своему бывшему заместителю, который позиционировал себя эдаким «псковским Путиным».

Вертикаль власти и управляемые выборы

Начало 2000-х в России - время построения вертикали власти. Федеральный центр во главе с новым президентом стремился контролировать все основные процессы общественно-политической жизни. Применительно к выборам всё чаще стало применяться определение «управляемые»: с одной стороны, проводящиеся в условиях конкуренции и с оглядкой на западных партнеров, с другой - с отсечением лишних элементов и предсказуемыми результатами. Таким образом, никакой интриги относительно результатов голосования на выборах главы государства 14 марта 2004 года не было. Обладавший высоким рейтингом президент уверенно шел на второй срок. Сомнений в его победе не было ни у кого. В этих условиях ветераны президентских кампаний - лидеры ведущих партий Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский - предпочли не выходить на дистанцию, а отправили на нее дублеров из числа депутатов Госдумы: «либерал-демократов» представил бывший охранник Жириновского Олег Малышкин, а коммунистов - экс-чекист Николай Харитонов (тот самый, который выдвинут на выборы-2024 и шутит о себе: «Я как Д’Артаньян - 20 лет спустя»). Специфическую роль на выборах выполнял спикер Совета Федерации Сергей Миронов: будущий лидер «Справедливой России» делал заявления в духе «Лидера нельзя оставлять одного» - очевидно подразумевая: если даже все остальные кандидаты вдруг снимутся, его присутствие в списке спасет выборы от отмены. По итогам голосования Владимир Путин получил более 71 процента голосов.

Псковская область, как и на предыдущих выборах, голосовала «как вся Россия» - в том смысле, что она поддерживала теперь не кого-то из оппонентов федеральной власти, а кандидата Кремля.

По завершении одной кампании псковский политический класс тут же окунулся в другую - губернаторскую (с учетом принятого Кремлем решения об отмене выборов глав субъектов РФ кампания в нашем регионе станет одной из последних в стране перед почти десятилетней паузой). Считалось, что основную конкуренцию идущему на третий срок, теперь - единороссу и путинцу, Михайлову составит популярный псковский градоначальник Хоронен, в марте повторно победивший на выборах мэра с результатом порядка 80 процентов. Полгода соперники вели позиционную борьбу, работали с федеральным центром и аппаратом полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, обивали пороги высоких кабинетов и, образно говоря, стремились перетянуть одеяло на себя. Развязка наступила только осенью, в самый канун голосования: под предлогом нарушения избирательного законодательства амбициозного мэра сняли с выборов, а накопивший за 8 лет громадный антирейтинг губернатор хоть и прошел во второй тур, но проиграл Михаилу Кузнецову. Второй раз в электоральной истории Псковской области представитель оппозиции победил действующего главу региона. Но это была уже другая эпоха.

Рождение тандемократии

Четвертые выборы президента России прошли 2 марта 2008 года, однако, согласно известной шутке, они состоялись на несколько месяцев раньше - 10 декабря 2007-го, когда не имевший права баллотироваться на третий срок Владимир Путин разрешил главную интригу. Перед стартом кампании президент указал на одного из двух участников так называемой «гонки преемников» - условного «либерала» Дмитрий Медведева, отдав ему предпочтение в споре с «силовиком» Сергеем Ивановым. Выдвижение Медведева стало разочарованием для значительной части путинского электората, в том числе в Псковской области. Занимавший в то время пост первого вице-премьера чиновник не выглядел тогда ни «ястребом», как сейчас, ни «орлом» - харизматичным политическим лидером, способным тягаться по этой части с Путиным. За год до этого, в феврале 2007-го, псковичи могли наблюдать зампредседателя правительства воочию.

Визит куратора приоритетных национальных проектов был посвящен реализации как раз одного из них - сельскохозяйственного. В Псковской области Медведев посетил одну из ферм, владельцы которой взяли кредит в рамках нацпроекта, и побывал в сельскохозяйственном техникуме, где с преподавателями и студентами обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса в Нечерноземье. В бытность губернатором Михаила Кузнецова визиты федеральных чиновников в наш регион не были частыми - поэтому приезд вице-премьера с вполне понятными перспективами стал заметным событием в политической жизни региона.

В год выборов перед командой псковского губернатора и его заместителя по вопросам внутренней политики Андрея Морозова была поставлена задача - обеспечить уверенную победу преемника президента. Она была успешно решена - причем, с одним из лучших результатов на Северо-Западе: в Псковской области за Медведева проголосовало порядка 70 процентов избирателей, что практически точно повторяло общероссийский результат (70,28%) и было лишь ненамного меньше показателя победителя в его родном Санкт-Петербурге (72 %). При этом в регионе использовались две рискованные технологии: во-первых, проведение беспроигрышной лотереи, призванной повысить явку, а, во-вторых, ведение облизбиркомом агитации за участие в голосовании, но фактически - за кандидата от власти.

Кампания 2008-го с минимальным количеством претендентов (4), после которой в лексикон обозревателей прочно вошло определение «тандемократия» (правление двух первых лиц - занявшего пост премьер-министра Путина и президента Медведева), завершила второй этап в истории президентских выборов в России. В 2010-е годы еще присутствовали различные формы конкуренции, выпуск агитационно-пропагандистских материалов, прямая агитация от претендентов, в том числе от «основного». Победа кандидата Кремля была предрешена, однако сохранялись элементы традиционной избирательной кампании с активным участием доверенных лиц, поездками политиков по районам области, ведением агитационно-пропагандисткой работы и т.д.

Возвращение президента

Началом третьего периода в истории президентских выборов следует считать кампанию 2012 года. В Псковской области она проходила уже в период губернаторства Андрея Турчака (ныне секретаря Генсовета «Единой России» и первого зампредседателя Совета Федерации). Одой из наиболее заметных страниц кампании в Псковской области стал выход газеты «Завтра» писателя, создателя «Изборского клуба» Александра Проханова. Будучи весьма близким к приехавшему в Псков из-за пределов региона и занявшему пост замруководителя аппарата областной администрации Андрею Русову и ряду других фигур в руководстве региона, Проханов в тот период превратил свое издание на Псковщине фактически в агитационно-пропагандистский материал за Путина. «Близятся президентские выборы 4 марта. Близится грозная первая послевыборная ночь. Псковские десантники, крепче сжимайте оружие! Псковские граждане, не проспите судьбоносный для России час! Монахи Псковско-Печерской обители, падайте на колени в храмах и молите Господа, чтобы Россию миновала кровавая чаша!» - в свойственной ему манере взывал Проханов в передовице февральского спецвыпуска «Завтра» и выражал уверенность: дескать, 4 марта Псков проголосует «за сильную Россию, за целостное государство российское», даст отпор оранжевой революции, которая в России «поднимается на дыбы, готова ударить своими рыжими огненными копытами в Спасскую башню» и намерена «сломать хребет власти».

Тут же публиковалось обращение к Путину инициативной группы псковичей, выражавших ему поддержку на выборах и надежду на воплощение его «грандиозного проекта» - «воссоздание Великой страны в исторических границах».

Выборы состоялись вскоре после неудачной для власти парламентской избирательной гонки 2011 года, под который власть создала надпартийный проект «Общероссийский народный фронт» (кстати, одна из первых страниц в истории этого объединения была написана в Пскове, в первой половине 2011-го, во время приезда сюда Владимира Путина и его встречи с общественниками).

В 2012-м включенность в предвыборный процесс такой структуры как ОНФ должна была продемонстрировать, что Путин - кандидат не от какой-то одной или нескольких партий, а кандидат всех россиян. Отмечу, что одно время широко обсуждалось, не придет ли ОНФ на смену «Единой России» как партии власти - однако этого не произошло. Впрочем, проект существует до сих пор, а начинался, повторюсь, в далеком уже 2011-м, на парламентских выборах, после которых по стране, в том числе в Псковской области, прокатилась волна акций несистемной оппозиции. Участники выступлений заявляли, что выборы сопровождались нарушениями федерального законодательства и массовыми фальсификациями. Одними из основных лозунгов протестующих были «За честные выборы!» и «Россия будет свободной». В сложившейся ситуации президент Медведев в известном «Послании Болотной» анонсировал ряд перемен в политической жизни — возвращение прямых губернаторских выборов, упрощение порядка регистрации партий, изменения на выборах в Госдуму, создание общественного телевидения и др. В связи с этим у части либеральной оппозиции появилась надежда на наступление «оттепели» и выдвижение Медведева на второй срок, вопреки ранее принятому и озвученному на съезде ЕР решению о возвращении в Кремль Путина. Однако этого не произошло - по итогам выборов 4 марта Владимир Путин победил, набрав 63,6% (уровень поддержки его кандидатуры в Псковской области составил порядка 60%) и опередив не только ветеранов президентских кампаний Зюганова и Жириновского, но и политического дебютанта - миллиардера Михаила Прохорова, выступавшего с либеральных позиций.

Возвращение президента ознаменовалось радикальной сменой тональности в заявлениях Кремля.

Маятник качнулся в другую сторону - вместо деклараций о грядущих послаблениях и компромиссах в отношениях с несистемной оппозицией продолжилось «закручивание гаек», ужесточение законодательства и борьба с «пятой колонной», что, разумеется, не могло понравиться участникам протестов, но вызывало поддержку у значительной части населения, традиционно выступающей за сильную власть и наведение порядка в стране. И без того высокий рейтинг Путина пошел вверх, а после присоединения Крыма в 2014-м году достиг рекордных отметок.

Новая политическая реальность

Следующая, седьмая по счету, президентская кампания прошла в 2018 году под знаком патриотизма, укрепления государственного суверенитета, противостояния Западу, ответа на угрозы врагов, недопустимости повторения «оранжевых» сценариев и противопоставления «путинской России» «лихим 1990-м». 4 марта за действующего президента в РФ проголосовало 76,69% - и это был абсолютный рекорд за всю историю выборов в России. Впервые кандидата на пост главы государства поддержало более половины соотечественников, обладающих избирательным правом - 56,4 млн человек (явка составила 65,54 процента), и это притом, что было зарегистрировано аж 8 кандидатов, включая коммуниста Павла Грудинина, сторонницу либеральных взглядов Ксению Собчак, лидера «Яблока» Григория Явлинского и рекордсмена по количеству выдвижений на выборы Владимира Жириновского, для которого та кампания стала уже шестой и, увы, последней (спустя несколько лет лидер ЛДПР ушел из жизни). Принять участие в президентских выборах-2018 планировал и известный оппозиционер Алексей Навальный (включен в перечень экстремистов и террористов), еще в 2107 году начавший объезжать регионы и формировать команды сторонников. В конце декабря состоялись собрания инициативных групп по выдвижению оппозиционера кандидатом, однако ЦИК отказала в регистрации из-за неснятой и непогашенной судимости, а Верховный суд не удовлетворил жалобы на решение (напомним, последние годы после возвращения из России политик провел в исправительных колониях, а сегодня, 16 февраля, скончался).

Свой вклад в достижение президентом рекордного результата внесла и Псковская область, во главе которой уже находился врио губернатора Михаил Ведерников, а решение задач на выборах обеспечивала команда приглашенного из-за пределов региона политического консультанта Александра Серавина (в настоящее время - вице-губернатор Псковской области). Результаты выборов в Псковской области оказались весьма близки к общероссийским величинам: у нас действующего президента поддержали порядка 75 процентов избирателей при явке в районе 65 %. По этим показателям регион вошел в число лидеров на Северо-Западе.

Таким образом, зафиксированные выше тенденции на президентских выборах в новой политической реальности получили развитие. Выборы теперь - только для системных элементов, всё происходит в рамках выстроенной политической модели и четко контролируется федеральной властью. Во главу угла ставится жесткая дисциплина и выполнение установок Центра. Не должно быть никаких местечковых инициатив и ненужной самодеятельности. По сути, выборы для власти сегодня - такое же плановое мероприятие, как любое другое административное действо, где всё реализуется по одной алгоритмической цепочке. Что до конкретных кандидатов, то кампания за кампанией их «заточенность» на участие в выборах становится всё меньше, что подтверждают уже не единичные случаи отказа партийных лидеров от личного выдвижения либо отправка на дистанцию «дублеров».

Такова краткая история президентских кампаний в Псковской области. Очередная ее глава пишется на наших глазах. Напомню, зарегистрированы 4 кандидата. Помимо действующего президента, это представители трех парламентских партий: Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»). По мнению политологов, одна из главных интриг кампании - кто из конкурентов станет вторым, сумеет ли Даванков, которому социологи всё чаще сулят «серебро», обойти своих более опытных соперников из старейших партий России. Впрочем, это уже тема для другого обстоятельного разговора, который мы поведем в следующих публикациях в рамках проекта, посвященного президентским выборам.

Александр Савенко