Сообщения о проблеме с регистрацией доверенного лица Харитонова опровергли в псковском обкоме КПРФ

В псковском обкоме КПРФ опровергли сообщения в СМИ и Telegram-каналах о проблеме с регистрацией себежского коммуниста Сергея Матвеева доверенным лицом кандидата на пост президента России Николая Харитонова. Как сообщил Псковской Ленте Новостей первый секретарь областного отделения КПРФ Петр Алексеенко, Матвеев зарегистрирован доверенным лицом, а отказ от участия в дебатах является внутренним делом партии.
«У нас все нормально, зарегистрированы. Матвеев не приходил никуда, как написали, у нас все нормально, доверенные лица имеются», - заявил Петр Алексеенко.
Он также призвал не беспокоиться за коммунистов.
«Это наше право приходить или не приходить на дебаты, ну и все. Посмотрите на сайте избирательной комиссии доверенные лица. У нас все нормально, не переживайте», - заключил первый секретарь обкома.