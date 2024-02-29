Профсоюзы ожидают еще большую консолидацию общества в результате президентских выборов. Об этом председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Профсоюзы рассчитывают, что та консолидация, которая произошла в обществе в последние годы, только усилится после избрания президента. Мы ждем, что проблемы, о которых говорят профсоюзы и доверенные лица, избранные из профсоюзного движения, будут взяты в работу. Мы получим качественный результат и всем станет жить лучше. Еще большая консолидация общества», – сказал Игорь Иванов.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.