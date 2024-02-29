Президент в послании несколько раз упомянул меры, которые коснутся непосредственно Псковской области - Александр Борисов

Важным событием, определяющим стратегические направления страны на годы вперед, назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Александр Борисов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Александр Борисов отметил, что практически все упомянутые президентом России Владимиром Путиным направления развития страны, выбранные в качестве приоритетов - уже реализуются в Псковской области.
«Это касается повышения транспортной доступности, модернизации приграничной инфраструктуры, развития малых городов. Беспрецедентные средства запланированы на эти цели. Уже сейчас благодаря команде губернатора наш регион попал в число приоритетных. Уверен, что в дальнейшем работа команды губернатора позволит привлечь дополнительные средства, что напрямую отразиться на благосостоянии наших граждан и жителей Псковской области», - заключил он.