Общество

На обновление инфраструктуры педвузов выделят 9 млрд рублей

На обновление инфраструктуры педвузов выделят 9 млрд рублей, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

«Отдельный вопрос — молодые специалисты в школах, они должны видеть перспективу для построение карьеры. Поэтому на обновление инфраструктуры педагогических вузов выделим 9 млрд рублей», - сказал Путин.

Он отметил, что школьное образование в России «всегда славилось новаторами, авторскими методиками». Для таких авторских команд в России до 2030 года построят 12 школ лидерского уровня, одна из них появится в Псковской области.