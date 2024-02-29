Сотрудники облизбиркома посетили свыше 90% домовладений в Псковской области

Сотрудники Избирательной комиссии Псковской области посетили уже свыше 90% домовладений в регионе и рассказали избирателям о выборах президента России. Информирование населения продолжается. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Гайд-парк» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По наблюдениям сотрудников облизбиркома, большинство псковичей благосклонно относятся к тому, что их информируют о предстоящих выборах. И только около 2% избирателей не хотят общаться с сотрудниками избирательной комиссии и закрывают дверь.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.