Почти 250 обращений поступило от псковичей в облизбирком в преддверии выборов

240 обращений поступило на горячую линию Избирательной комиссии Псковской области в преддверии выборов. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в программе «Гайд-парк» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Обратиться в Избирательную комиссию Псковской области можно по телефону горячей линии: 88002227260.
«Информирование идет полным ходом, люди узнают телефон справочной службы и обращаются к нам с дополнительными вопросами», - заметил Игорь Сопов.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.