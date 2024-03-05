Политика

Об активной фазе информационных атак во время выборов предупредил наблюдателей Игорь Сопов

Как ведется работа с наблюдателями, объяснил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в ходе форума наблюдателей в Пскове 6 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вкратце расскажу про наблюдение. Для Псковской области – самая больная тема. С 2019 года мы прошли через большое количество незаконных, агрессивных и из ряда вон выходящих случаев, когда наблюдатели от политических организаций или общественных организаций приезжали в Псковскую область и дискредитировали работу избирательной системы. Сделали выводы, теперь знаем, как работать с такими людьми», – выступил он.

В ходе своего выступления Игорь Сопов объяснил, к чему стремится региональная Избирательная комиссия, когда сотрудничает с сообществом, и почему избирательную систему в России можно считать лучшей в мире.

Затем Игорь Сопов привел в пример цифры участия наблюдателей в выборах: в 2021 году участвовали 1205 членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса и 1292 наблюдателя; на выборах губернатора Псковской области в 2023 году количество наблюдателей составило 1 353 человека.

«Как наблюдателей, предупрежу вас, что будет активная фаза информационных атак через социальные сети и зарубежные СМИ, которые будут идти на очернение кандидатов и работать на снижение явки, также будет дискредитация процесса голосования, будут вбросы ради подрыва доверия к избирательной системе. Не читайте посторонние Telegram-каналы, получайте информацию только из официальных источников. Четко следуйте официальной информации. Все будет рассказано. Никаких проблем мы здесь не видим», – заключил Игорь Сопов.

Затем он продемонстрировал участникам форума видеозаписи, созданные «псевдожурналистами» и «псевдонаблюдателями».