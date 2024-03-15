Политика

Игорь Дитрих: Участие в выборах президента РФ – честь и большая гордость

«Какой будет лидер, такой будет и страна», - этим убеждением поделился вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих во время голосования на выборах президента РФ – на избирательный участок в Доме культуры посёлка Родина Псковского района депутат пришёл вместе с женой и сыном, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Участие в выборах президента РФ важно для каждого россиянина, а для меня лично – честь и большая гордость», - сказал вице-спикер.

Игорь Дитрих признался, что опуская бюллетень в избирательную урну, он проголосовал за будущее своих детей и внуков. Последним члены избирательной комиссии передали наклейки и раскраски – обычно депутат приходит на избирательный участок вместе с внуками, но на этот раз взять их с собой не получилось.

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Напомним, жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.