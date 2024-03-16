Начался второй день выборов президента России

Сегодня, 16 марта, стартовал второй день трёхдневного голосования на выборах президента России.
УИК №175, Печорский район
Явка по выборам президента России на конец первого дня голосования составила 35,4%. Явка на выборах главы государства в Псковской области по итогам первого дня голосования составила 22,9%, проголосовали 95 643 избирателя. Явка на дистанционное электронное голосование достигла 70%, проголосовали 52 667 избирателя.
Участие в выборах президента России принимают четыре зарегистрированных кандидата:
Жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.
Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.
По состоянию 1 января 2024 года на территории Псковской области зарегистрирован 502 131 избиратель. Свои двери в 8.00 открыли 573 избирательных участка.
Помимо этого, в 2024 году впервые вблизи погранпереходов в Псковской области открыли мобильные пункты голосования для соотечественников, проживающих за рубежом. 15, 16 и 17 марта граждане РФ, проживающие за пределами России, могут проголосовать в мобильных пунктах голосования, организованных на территории: