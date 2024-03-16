Политика

Явка на ДЭГ в Псковской области достигла 80%

Явка на дистанционное электронное голосование на выборах президента России в Псковской области на 12:18 во второй день голосования, 16 марта, достигла 80%.

По состоянию на 12:18 выдано 64 514 онлайн-бюллетеней (83%), принято 62 698 бюллетеней (80%).

Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ.

Напомним, избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.