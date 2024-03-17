Политика

Выборы президента России в Псковской области организованы хорошо - иностранный наблюдатель

Выборы президента России в Псковской области организованы хорошо. Об этом заявил наблюдатель, член экономического, социального и экологического совета Исламской Республики Мавритания Моктар Салем Мохамед Кунейн на брифинге в центре общественного наблюдения 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Выборы хорошо организованы, все хорошо проведено. Хотелось бы отметить дистанционное голосование - это очень удобно и позволяет голосовать тем, кто не находится в пункте голосования. Это очень современно», - сказал он.

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.