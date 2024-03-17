Политика

Работающие в Псковской области иностранные наблюдатели не выявили нарушений на президентских выборах

Иностранные наблюдатели, работающие в Псковской области, не выявили нарушений на президентских выборах в России. Об этом сообщил эксперт, генеральный секретарь политической партии «Единый Всегреческий Фронт» Димитрис Казакис на брифинге в центре общественного наблюдения 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Выборы проходят три дня, что нормально для такой большой страны. Мы не наблюдали никаких нарушений во время выборов. Нашу делегацию познакомили с системой электронного голосования, она выглядит довольно безопасной. Я являюсь представителем страны, которая входит в НАТО, и мы не обнаружили никакой пропаганды, манипуляций. Моя страна, Греция, может многому научиться, смотря на выборы в России», - сказал Димитрис Казакис.

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.