Политика

ДЭГ стоит перенять другим странам, заявил иностранный наблюдатель в Пскове

Технологию дистанционного электронного голосования стоит изучить подробнее и перенять другим странам. Об этом сообщил наблюдатель, директор евразийского центра компетенций и занятости, член молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества Мирлан Парханов на брифинге в центре общественного наблюдения в Пскове 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я хочу отметить дистанционное электронное голосование. Это пример цифровизации, к которой идут все страны. Уверен, что данный опыт будут использовать на всей территории России. Нашим странам есть смысл изучить данную технологию и данный опыт, рассмотреть возможность создания такой площадки, чтобы каждый гражданин имел возможность проголосовать за своего кандидата онлайн», - сказал Мирлан Парханов.

Он отметил, что технология ДЭГ также помогает привлекать к политической жизни молодое население. При этом иностранные делегаты отметили, что не выявили каких-либо нарушений в процессе традиционных выборов и в дистанционном голосовании.

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Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.