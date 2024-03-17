ДЭГ стоит перенять другим странам, заявил иностранный наблюдатель в Пскове

Технологию дистанционного электронного голосования стоит изучить подробнее и перенять другим странам. Об этом сообщил наблюдатель, директор евразийского центра компетенций и занятости, член молодежного совета Шанхайской организации сотрудничества Мирлан Парханов на брифинге в центре общественного наблюдения в Пскове 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что технология ДЭГ также помогает привлекать к политической жизни молодое население. При этом иностранные делегаты отметили, что не выявили каких-либо нарушений в процессе традиционных выборов и в дистанционном голосовании.
Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.