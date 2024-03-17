Политика

Свыше 60% избирателей проголосовали на выборах президента в Псковской области

Явка на выборах президента России в Псковской области по состоянию на 15:00 17 марта составила 60,49% (с учётом ДЭГ), проголосовало 301 864 человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной избирательной комиссии.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области / УИК 605

На избирательных участках отдали голос 230 981 человек из 421 065 избирателей (48%). С использованием ДЭГ проголосовало 70 003 человека — 89,75%.

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.