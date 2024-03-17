Политика

Дмитрий Шахов: Голосование на выборах – это долг и высокая ответственность за судьбы своих родных и близких

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов посетил избирательный участок по месту своего жительства в городе Пскове и принял участие в голосовании на выборах президента России 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: Дмитрий Шахов

«Я традиционно в воскресный день, когда проводятся любые выборы, прихожу на избирательный участок, чтобы выполнить свой долг гражданина России - страны с великой историей и замечательными согражданами, которым свойственны такие черты, как мужество, сострадание, добросердечность, обостренное чувство справедливости и уважение к истории своей страны, своего народа. Приходить и голосовать на выборах - это не только право российских граждан, гарантированное Конституцией нашей страны и нормами международного права, но и долг, и высокая ответственность за судьбы своих родных и близких, детей, внуков, да и будущих поколений граждан России. Если вам небезразлично их будущее и будущее нашей России - надо приходить на выборы. Тем более сегодня, в отличие от советских времен, выборы альтернативные - есть несколько кандидатов, кого вы можете поддержать своим осознанным решением. Выбор при тайном голосовании за вами, дорогие сограждане!» - сказал Дмитрий Шахов.

Голосование на выборах президента России стартовало 15 марта. Голосование длится три дня и завершится сегодня, 17 марта, в 20.00. Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени.