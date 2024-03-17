Антон Минаков: Прошедшие выборы можно назвать одними из самых прозрачных и понятных за последние годы

Прошедшие выборы президента России можно назвать одними из самых прозрачных и понятных за последние годы. Такое мнение координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
При этом координатор регионального отделения партии отметил, что на итоговые результаты сильно повлияют голоса, отданные в системе дистанционного голосования.
«Это еще не окончательные результаты, сильно повлияет ДЭГ», – добавил он.
Напомним, в России завершились выборы президента сегодня, 17 марта. В настоящее время ведется подсчет голосов.