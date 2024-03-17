Политика

Антон Минаков: Прошедшие выборы можно назвать одними из самых прозрачных и понятных за последние годы

Прошедшие выборы президента России можно назвать одними из самых прозрачных и понятных за последние годы. Такое мнение координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«У нас еще нет информации по ДЭГ. Явка, как мы и прогнозировали, была достаточно высокой, на данный момент есть информация, что она больше 70%. Что касаемо проведения выборов, считаю, что это одни из самых прозрачных и понятных выборов, которые были за последние годы. Можно выразить благодарность избирательной комиссии. Работа была проведена огромная», – сказал Антон Минаков.

При этом координатор регионального отделения партии отметил, что на итоговые результаты сильно повлияют голоса, отданные в системе дистанционного голосования.

«Это еще не окончательные результаты, сильно повлияет ДЭГ», – добавил он.

Напомним, в России завершились выборы президента сегодня, 17 марта. В настоящее время ведется подсчет голосов.