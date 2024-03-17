Политика

Петр Алексеенко: Мы на это и рассчитывали, на второе место

Выборы президента России прошли спокойно, без инцидентов. Так оценил завершившийся 17 марта избирательный процесс первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко в беседе с корреспондентом «МК в Пскове».

«Выборы прошли в рамках того выборного законодательства, которое у нас имеется», - добавил он и напомнил, что у коммунистов есть свои «вопросы» к этому документу.

По итогам обработки 27% бюллетеней кандидат от КПРФ Николай Харитонов занимает второе место, набрав 3,95%. Первый секретарь псковского обкома партии прокомментировал такой предварительный результат: «Мы на это и рассчитывали, на второе место». Он подчеркнул, что пока стали известны итоги голосования по Дальнему Востоку и Сибири.

«Ближе к европейской части, надеюсь, будет еще выше процент», – предположил Петр Алексеенко.

Напомним, выборы президента России проходили 15-17 марта. Зарегистрированы кандидата - глава ЛДПР Леонид Слуцкий; вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).