Политика

Наиболее активно псковичи голосовали в пятницу - председатель облизбиркома

Наиболее активно на выборах президента России избиратели в Псковской области голосовали в пятницу, 15 марта, в первый день голосования. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 марта.

«В этом трехдневном голосовании максимальное количество людей проголосовало в пятницу. Потом в субботу, а в воскресенье, как ни странно, немного снизилась явка на избирательных участках, а вот первые два дня голосовали очень активно», - сказал Игорь Сопов.

Гость студии отметил, что из-за большого количества желающих проголосовать через ДЭГ в первые часы голосования сформировались «виртуальные очереди».

«Из-за того, что было скопление, так сказать, виртуальная очередь, в первые часы голосования, в пятницу, это все компенсировалось ночью. С 20.00 15 марта до 8.00 16 марта проголосовали через ДЭГ в Псковской области 4 909 человек. Кто в пятницу, условно, решил не стоять в виртуальной очереди, и проголосовал после обеда или ночью», - отметил Игорь Сопов.

Ранее сообщалось, что по явке на выборы Псковская область в СЗФО оказалась на 6 месте, здесь на выборах президента России проголосовали 68,6% избирателей (342 890 человек).

Напомним, самовыдвиженец Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона.

Глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 5,29% голосов (18 042), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») - 5,23% голосов (17 819), председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,48% голосов (11 867).