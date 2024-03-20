Политика

Александр Борисов об итогах выборов президента и работе Госдумы по формированию правительства

Накануне президент России Владимир Путин встретился с руководителями фракций в Государственной Думе. Речь шла, в том числе, о согласовании нового состава правительства. О том, как будет выстроена эта работа и об основных задачах Государственной Думы в поствыборный период в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

— Александр Александрович, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете итоги главного события 2024 года — выборов президента Российской Федерации?

— По итогам завершившегося голосования избиратели Псковской области продемонстрировали высокий уровень поддержки действующего президента — мы заняли третье место среди регионов Северо-Запада. На мой взгляд, важную роль в этой кампании сыграло и дистанционное электронное голосование. Такой современный инструмент, как ДЭГ - огромная помощь всем тем, кто желает проявить свою гражданскую и политическую позицию и проголосовать. Напомню, что наш регион был в числе первых, допущенных к ДЭГ. Многие псковичи смогли оценить удобство дистанционного голосования на прошлогодних выборах губернатора Псковской области. И явка на ДЭГ порядка 92%, на завершившейся президентской кампании показывает эффективность и популярность этого инструмента.

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Я признателен всем землякам, которые поддержали действующего президента Владимира Путина, его курс на развитие страны, который остается неизменным. Нас еще ждет инаугурация президента, после которой, как того требует Конституция, правительство по главе с Михаилом Мишустиным подаст в отставку и будет сформирован новый состав кабинета министров.

— Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, как будет выстроен процесс формирования нового состава правительства?

— По новым нормам Конституции на депутатов Госдумы возложены дополнительные, очень важные полномочия — впервые мы не только принимаем отставку правительства и согласовываем кандидатуру премьер-министра, но и вместе с Советом Федерации назначаем вице-премьеров и министров. Подготовка к согласованию нового состава в парламенте уже идет и у депутатов Государственной Думы на ближайшие два месяца - плотный график работы. Но перед инаугурацией президента нам предстоит заслушать отчет действующего главы правительства по итогам работы в 2023 году, это предусмотрено статьей 114 Конституции.

— Когда это произойдет?

— Отчет правительства, как правило, выпадает на апрель. Уверен, что традиция не изменится и в этом году, скорее всего, Михаил Мишустин придет в Госдуму уже 3 апреля. Но это не единственный гость, которого мы ждем - отчитаться о своей деятельности перед депутатами предстоит и главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

— Глава Центробанка придет в парламент до инаугурации президента?

— Я думаю, что отчет Эльвиры Набиуллиной состоится также либо в конце марта, либо уже в середине апреля.

— Кроме отчета премьер-министра и главы Центробанка - есть ли в распоряжении парламентариев какие-то дополнительные инструменты оценки работы правительства?

— Вы знаете, что в Госдуме постоянно проходят так называемые «правительственные часы», где те или иные ведомства приходят и отчитываются о своей работе перед парламентариями. Так что у депутатов Государственной Думы есть много объективной информации о текущей работе правительства, и мы можем судить об эффективности тех или иных министров.

Это нам поможет, когда начнутся консультации по новому составу правительства. Обсуждение состава правительства с депутатами начнется после инаугурации, нам будут представлены кандидаты на те или иные министерские позиции. И, конечно, кандидаты на посты в правительстве придут во фракции, они придут в комитеты, где мы сможем задать им любые вопросы и получить подробные ответы. Это отработанные процедуры, все согласования будут вестись в рабочем порядке и у меня нет никаких сомнений, что новый состав правительства будет сформирован.

— На ваш взгляд, следует ли ожидать перемен в составе правительства?

— Если произойдут какие-то кадровые перестановки, то, по моему личному мнению, они будут незначительными, точечными. Для серьезных изменений в составе правительства я не вижу никаких оснований. Например, если судить о работе экономического блока — мы видим не снижение, а скорее увеличение темпов экономического роста. Конечно, окончательную оценку работе правительства дадут депутаты Госдумы уже после того, как к нам на отчет придет премьер-министр. Но, с учетом всех объективных сложностей, на мой взгляд, правительство работает достаточно эффективно. Поэтому, как только президент определит кандидатуру премьера, все станет достаточно ясно и понятно.

— «Единая Россия» - ведущая политическая сила в Государственной Думе, будете ли вы в процессе согласования нового состава правительства учитывать мнение других фракций?

— При назначении членов правительства Госдума будет исходить из интересов страны, а не внутрипартийных, потому что есть понимание, что партий может быть много, но Родина у нас одна — об этом, напомню, на вчерашней встрече с президентом заявил спикер парламента Вячеслав Володин.

Конечно, переданные Госдуме в соответствии с Конституцией полномочия не просто участвовать в формировании правительства, а назначать министров, вице-премьеров, председателя правительства — накладывает на депутатов Государственной Думы серьезную ответственность. И эта ответственность настраивает нас на большую, вдумчивую работу, с которой, я уверен, мы справимся достойно и в предусмотренные законодательством сроки.

Беседовала Светлана Пикалева