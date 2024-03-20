Александр Котов: Результат Владимира Путина на выборах президента - это символ консолидации общества

Жители Псковской области продемонстрировали высокий уровень консолидации на выборах президента России. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов озвучил в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Особенностью этой кампании была ситуация, в которой она проходила. Это международная обстановка, специальная военная операция и все, что связано с этими событиями внутри нашей страны. Исторически так сложилось, что русский человек способен к объединению тогда, когда чувствует угрозу извне. Сегодня мы чувствуем беспрецедентное давление, большое количество санкций, которым уже потерян счет, попытки внести раскол в общество, чтобы развалить стану, и прямые угрозы со стороны европейских государств и США, что они преследуют цель уничтожить Россию. В этих условиях граждане нашей станы продемонстрировали способность объединиться, этому свидетельствует высокая явка, избиратели поддержали сильного и уверенного лидера, с которым связывают свое будущее, свободу нашей страны. Результат Путина говорит сам за себя - это символ консолидации общества. Люди хотят защиты, сильного лидера, которому будут верить», - сказал Александр Котов.