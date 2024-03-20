Центральная избирательная комиссия озвучила официальные итоги выборов президента России

Глава ЦИК Элла Памфилова на специальном заседании комиссии 21 марта озвучила официальные итоги голосования на выборах президента России.
1. Владимир Путин — 87,28% голосов избирателей;
2. Николай Харитонов — 4,31%;
3. Владислав Даванков — 3,85%;
4. Леонид Слуцкий — 3,20%.
За действующего президента проголосовали 76 277 708 избирателей, пишет РИА Новости.
Напомним, самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона. Это третий результат по поддержке Путина среди регионов Северо-Запада России.