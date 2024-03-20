Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
розыгрыш билетов в кино
ответы на все вопросы
Господин Рейтингомер
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
Онлайн-викторина про Псковскую область
2024 вызовы и угрозы
молодежь профсоюза
про опоздания на работу
Парковка в зеленой зоне
 
 
 
ещё Политика 20.03.2024 11:041 Александр Борисов об итогах выборов президента и работе Госдумы по формированию правительства 21.03.2024 13:480 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — второй созыв (1998-2002). ВИДЕО 21.03.2024 13:200 Путин обратился к россиянам после обнародования официальных итогов выборов 21.03.2024 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Что нас ждет после выборов? 21.03.2024 12:272 Псковское «Яблоко» продолжит противостоять муниципальной реформе в регионе 21.03.2024 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Собрание»: Второй созыв
 
 
 
Самое популярное 19.03.2024 09:211 Умер Витаутас Таранда 14.03.2024 20:450 Директор и сотрудник опочецкого филиала «Псковавтодора» погибли в ДТП 19.03.2024 10:433 Названа причина, из-за которой самолет из Москвы не смог сесть в псковском аэропорту 14.03.2024 12:505 Уроженка Пскова стала одним из основных кандидатов на пост главы Верховного суда 19.03.2024 12:510 Еще шесть бойцов из Псковской области погибли в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — второй созыв (1998-2002). ВИДЕО

21.03.2024 13:48|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собрание», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 марта. Это новый проект «ПЛН FM», посвященный 30-летию регионального парламента, которое отмечается в этом году.

Сегодня гостями студии стали депутаты Псковского областного Собрания 2-го созыва Анатолий Копосов и Елена Косенкова. Они поделились своими воспоминаниями об истории регионального парламента, рассказали о том, каким был тот созыв и какие задачи решал.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».

Теги: #псковское областное собрание #Собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псковская область занимает 83 место по уровню зарплат в стране. Почему в регионе маленькие зарплаты?
В опросе приняло участие 174 человека
Сюжет: 30 лет Псковскому областному Собранию депутатов «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — второй созыв (1998-2002). ВИДЕО Депутаты 2-го созыва Псковского областного Собрания станут гостями нового проекта на «ПЛН FM» Александр Котов: 30-летие областного Собрания отметим торжественно Депутаты первого созыва о начале работы Псковского областного Собрания Экс-депутат назвал первый закон, принятый в Псковской области «Депутаты-романтики» стали гостями первого выпуска программы «Собрание» в эфире «ПЛН FM» «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — первый созыв (1994 — 1998). ВИДЕО «ПЛН FM» запускает спецпроект «Собрание», посвященный 30-летию регионального парламента
21.03.2024, 13:590 МТС обеспечила связью полярников на станции Беллинсгаузен 21.03.2024, 13:480 «Собрание»: к 30-летию регионального парламента — второй созыв (1998-2002). ВИДЕО 21.03.2024, 13:390 Об эпидемиологической ситуации в Псковской области расскажет Елена Припутенко в пресс-центре ПЛН 21.03.2024, 13:350 Литва перестала пропускать грузовики из Калининградской области
21.03.2024, 13:240 Алексей Исаков вступил в должность псковского гарнизонного судьи 21.03.2024, 13:200 Путин обратился к россиянам после обнародования официальных итогов выборов 21.03.2024, 13:110 Половина псковичей поставила высокие оценки своей эффективности на работе 21.03.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Что нас ждет после выборов?
21.03.2024, 12:570 Эстония утвердила денонсацию договора о правовой помощи с Россией 21.03.2024, 12:520 Жители Псковской области могут поддержать регион в конкурсе видеороликов по реализации проектов благоустройства 21.03.2024, 12:510 В России прием в первый класс начнут не позднее 1 апреля 21.03.2024, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Юрием Бурлиным
21.03.2024, 12:311 Системой дыхания Арнольда Джейкобса поделились музыканты в эфире радио ПЛН FM 21.03.2024, 12:272 Псковское «Яблоко» продолжит противостоять муниципальной реформе в регионе 21.03.2024, 12:220 «Три мудреца»: Что нас ждет после выборов? 21.03.2024, 12:170 Весенний солнцеворот наступил по народному календарю
21.03.2024, 12:090 Многодетная семья в Стругах Красных более месяца остается без водоснабжения 21.03.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Собрание»: Второй созыв 21.03.2024, 11:590 Центральная избирательная комиссия озвучила официальные итоги выборов президента России 21.03.2024, 11:540 Отменен заезд автобуса по маршруту №4 в псковский аэропорт
21.03.2024, 11:420 Что случается с лёгкими духовиков, рассказали музыканты в эфире радио ПЛН FM 21.03.2024, 11:330 Названы районы Псковской области, которые станут округами в 2024 году 21.03.2024, 11:280 Новое оборудование поступило на псковский завод по переработке мусора 21.03.2024, 11:242 Псковские коммунисты заявили о готовности протестовать ради сохранения памятника Ленину
21.03.2024, 11:120 «Гайд-парк»: Юрий Бурлин об итогах депутатской деятельности в 2023 году и о планах 21.03.2024, 11:070 В Пскове продлили ограничение движения автомобилей на участке улицы Крупской 21.03.2024, 10:540 Автомобиль Volkswagen загорелся в Невеле из-за проблем с проводкой 21.03.2024, 10:490 Теплосети к новому военному госпиталю прокладывают в Пскове
21.03.2024, 10:350 Депутаты 2-го созыва Псковского областного Собрания станут гостями нового проекта на «ПЛН FM» 21.03.2024, 10:190 Военные учения вновь проводят на полигоне 76-й дивизии ВДВ 21.03.2024, 10:090 Детскую коляску подожгли в подъезде многоэтажки в Пскове 21.03.2024, 10:000 В Пскове состоялся открытый диалог лидеров системы профобразования
21.03.2024, 09:500 Солисты Государственной симфонической капеллы России стали гостями программы «Подстрочник». ВИДЕО 21.03.2024, 09:410 Исполнилось 30 лет со дня назначения Георгия Василевича директором «Михайловского» 21.03.2024, 09:301 Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских банках 21.03.2024, 09:150 Договор о сотрудничестве заключили Псковский колледж искусств и Петрозаводская консерватория 
21.03.2024, 09:000 Умер американский актер Майкл Эммет Уолш из «Бегущий по лезвию» 21.03.2024, 08:400 Государственная академическая симфоническая капелла выступила на Фестивале русской музыки в Пскове 21.03.2024, 08:201 Рецептурные препараты от диабета под видом БАД оказались в свободном доступе 21.03.2024, 08:070 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с солистами Государственной симфонической капеллы России
21.03.2024, 08:000 Глава Локнянского округа призвал голосовать за объекты для благоустройства 21.03.2024, 07:450 Турчак рассказал об итогах деятельности рабочей группы по СВО на заседании Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» 21.03.2024, 07:300 Россияне стали на 31% чаще заказывать еду с доставкой - исследование 21.03.2024, 07:170 Летчиков самолетов морской авиации научат бороться с БПЛА
21.03.2024, 07:000 Для блогеров могут ввести отдельное наказание в УК и КоАП 20.03.2024, 22:000 День псковской поэзии организуют в областной библиотеке 21 марта 20.03.2024, 21:402 Жительница Краснодара установила рекорд, родив сына и дочь с разницей в 34 года 20.03.2024, 21:201 Срок действия исследований для медико-социальной экспертизы планируют увеличить
20.03.2024, 21:000 Лицеистам из Псковского района рассказали о незаконном обороте наркотиков 20.03.2024, 20:400 Больше 120 человек приняли участие в номинации «Вокал» конкурса «Псковская весна» 20.03.2024, 20:200 Сотрудники спецподразделений псковской Росгвардии прошли испытания на право ношения знака отличия 20.03.2024, 20:000 Псковские курсанты познакомились с историей салонных альбомов пушкинской эпохи
20.03.2024, 19:540 Перечень наиболее непригодных для переработки изделий назвали псковичам 20.03.2024, 19:400 Весенний месячник по благоустройству в Локнянском округе стартует в апреле 20.03.2024, 19:390 Незаконно возведенную постройку на Завеличье требуют снести через суд 20.03.2024, 19:240 Юристы проведут бесплатные консультации в Псковской области 29 марта
20.03.2024, 19:200 «Работодатели нацелились на подростков»: на 198% вырос спрос на супер-молодых кандидатов за год 20.03.2024, 19:131 Воспитывающие сирот псковские семьи смогут получить 500 тысяч рублей за творчество 20.03.2024, 19:040 Магазин одежды Familia откроется в торговом центре на Запсковье 20.03.2024, 19:000 Тематический урок о значимых событиях марта провели для учащихся СИЗО-1 в Пскове
20.03.2024, 18:571 Усвятский район преобразуют в муниципальный округ 20.03.2024, 18:520 Госдума попросила кабмин заняться вопросом замены лифтов в многоэтажках 20.03.2024, 18:452 Каждый второй пскович не боится искусственного интеллекта - опрос 20.03.2024, 18:380 Водитель BMW X5 погиб в аварии на трассе Р-23 в Ленобласти
20.03.2024, 18:281 Представителя ПсковГУ исключили из комиссии по аттестации гидов при комитете по туризму 20.03.2024, 18:270 Всероссийская неделя охраны труда состоится в Сочи в сентябре 20.03.2024, 18:150 Солисты Государственной симфонической капеллы России станут гостями программы «Подстрочник» 20.03.2024, 18:001 Личность святой Евфросинии обсудят на лекции в Пскове
20.03.2024, 17:590 Мужчина до смерти забил сожительницу в Невеле 20.03.2024, 17:540 Госдума приняла закон о смягчении ответственности по экономическим статьям 20.03.2024, 17:510 Продолжается розыск жителя Великолукского района в синих кедах 20.03.2024, 17:490 В Пскове маршрутный автобус при перестроении столкнулся с легковым автомобилем
20.03.2024, 17:470 Псковские предприниматели получили 1,6 млрд рублей в рамках льготных микрозаймов и поручительств 20.03.2024, 17:360 Псковские выпускники по направлению Роспотребнадзора могут поступить в университет имени Мечникова 20.03.2024, 17:320 Студенческий фестиваль ГТО в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 20.03.2024, 17:210 Пункт почтовой связи открылся в псковском торговом центре «Гулливер»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru