Политика

«Собрание»: к 30-летию регионального парламента — второй созыв (1998-2002). ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собрание», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 марта. Это новый проект «ПЛН FM», посвященный 30-летию регионального парламента, которое отмечается в этом году.

Сегодня гостями студии стали депутаты Псковского областного Собрания 2-го созыва Анатолий Копосов и Елена Косенкова. Они поделились своими воспоминаниями об истории регионального парламента, рассказали о том, каким был тот созыв и какие задачи решал.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».