Елена Бибикова: Полученный в областном Собрании опыт помог в Совете Федерации

Политическая карьера врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елены Бибиковой началась с третьего созыва Псковского областного Собрания депутатов. Об этом она рассказала в программе «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Елена Бибикова напомнила, что третий созыв регионального парламента работал в период с 2002 по 2007 годы, однако она вошла в депутатский корпус только в марте 2004 года.
Она отметила, что благодарна своим коллегам — депутатам третьего созыва Елене Косенковой, Виктору Антонову, Валентину Каленскому, Юрию Шматову, Виктору Митропольскому, Борису Каракаеву, которые помогли ей в начале работы в региональном парламенте.
Гостья студии добавила, что опыт, полученный в областном Собрании, помог ей в дальнейшем — при работе в Совете Федерации.
«Работа в течение трех созывов в областном Собрании — это умение работать с документами, умение трезво оценивать ситуацию, умение внести нужное предложение. Я в Совете Федерации работала в комитете по социальной политике, не отходила от основной тематики — старшее поколение. Конечно, безусловно, опыт очень большой. Наверное, этот опыт, сколько буду жить, столько будут сопровождать меня. Желание помочь людям, желание принять правильное решение, желание правильно оценить ситуацию, ведь все решения принимаются, исходя из имеющихся возможностей. Я благодарна всем коллегам, всем депутатам областного Собрания за совместную работу, за тот опыт, который позволил работать мне в Совете Федерации», - заключила Елена Бибикова.
30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».