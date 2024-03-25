Политика

Елена Бибикова: Полученный в областном Собрании опыт помог в Совете Федерации

Политическая карьера врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елены Бибиковой началась с третьего созыва Псковского областного Собрания депутатов. Об этом она рассказала в программе «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Елена Бибикова напомнила, что третий созыв регионального парламента работал в период с 2002 по 2007 годы, однако она вошла в депутатский корпус только в марте 2004 года.

«Это было начало моего политического пути, потому что до этого многие годы я работала в социальной защите, потом возглавляла пенсионный фонд. И мой приход в Собрание был двоякий. С одной стороны, было страшновато, потому что я многих знала, и мне очень не хотелось подвести коллег, которые уже были в Собрании, естественно, не хотелось подвести избирателей, которые мне доверились. Выборы были непростыми, это был шестой округ Пскова. С другой стороны, я вошла с Собрание достаточно легко, потому что по своей прежней работе я подбавляющее большинство депутатов знала, и мы были в прекрасных отношениях», - поделилась Елена Бибикова.

Она отметила, что благодарна своим коллегам — депутатам третьего созыва Елене Косенковой, Виктору Антонову, Валентину Каленскому, Юрию Шматову, Виктору Митропольскому, Борису Каракаеву, которые помогли ей в начале работы в региональном парламенте.

Гостья студии добавила, что опыт, полученный в областном Собрании, помог ей в дальнейшем — при работе в Совете Федерации.

«Работа в течение трех созывов в областном Собрании — это умение работать с документами, умение трезво оценивать ситуацию, умение внести нужное предложение. Я в Совете Федерации работала в комитете по социальной политике, не отходила от основной тематики — старшее поколение. Конечно, безусловно, опыт очень большой. Наверное, этот опыт, сколько буду жить, столько будут сопровождать меня. Желание помочь людям, желание принять правильное решение, желание правильно оценить ситуацию, ведь все решения принимаются, исходя из имеющихся возможностей. Я благодарна всем коллегам, всем депутатам областного Собрания за совместную работу, за тот опыт, который позволил работать мне в Совете Федерации», - заключила Елена Бибикова.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».