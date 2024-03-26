Политика

Борис Полозов: Дискуссии важны, но главное для депутатов — принимать решения

Дискуссии в парламенте важны, но при всех разногласиях депутатам необходимо находить компромисс и принимать решения. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания третьего созыва Борис Полозов озвучил в программе «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За 30 лет, прежде всего, выработалась технология работы представительного органа власти, а это очень важно. Вот Игорь Иванович (Максимов, депутат третьего созыва — ред.) сказал, что при третьем созыве в Собрании было место для дискуссий. Да, это так, и это нужно. Но нужно и другое. При всех дискуссиях, при всех спорах нужно уметь находить решение, поскольку только принятое решение может быть исполнено. Если мы будем каждый раз только высказывать разные точки зрения, то мы ни к чему никогда не придем. И поиск путей нахождения компромисса — это одна из основных задач любого собрания, любого представительного органа власти. И я думаю, что это во многом получилось у Собрания, в том числе частично в третьем созыве», - сказал Борис Полозов.

Он напомнил, что третий созыв регионального парламента принимал бюджет и областные программы, пусть этому и предшествовали споры. По мнению гостя студии, созыв от созыва процесс принятия решений в областном Собрании совершенствуется.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».