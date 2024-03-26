Политика

Многодневное голосование организуют в Псковской области на муниципальных выборах в сентябре

Многодневное голосование организуют в Псковской области на муниципальных выборах в сентябре. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в ходе подведения итогов работы Штаба общественного наблюдения за выборами президента России 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Думаю, будет многодневное голосование, мы ещё не определились - два или три дня, но, однозначно, будет многодневное», - сказал Игорь Сопов.

Напомним, Избирательная комиссия Псковской области планирует обратиться в ЦИК России с просьбой использовать дистанционное электронное голосование на муниципальных выборах в сентябре 2024 года.