Политика

Александр Братчиков: При нынешних «равнинах» жизнь в области улучшилась

Есть мнение, что на политическом поле Псковской области «холмы сменились на равнины». При этом при сегодняшних «равнинах» жизнь в регионе значительно улучшилась, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, глава комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в программе «Собрание» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я отчасти соглашусь (что "холмы сменились на равнины" на политическом поле Псковской области — ред.). Но давайте мы правде в глаза посмотрим, что при нынешней "равнине" жить в области стало намного лучше, чем мы жили 25 лет при "холмах", когда трясло область не понятно, как. Сейчас все очень правильно, понятно, спрогнозировано, принимается трехлетний бюджет. Все всё знают, все всё понимают. Нет такого, чтобы зарплаты не платили. "Холмы" — это нестабильность. "Равнины" — это стабильность и понимание ситуации», - сказал Александр Братчиков.

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