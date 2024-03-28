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Политика

Александр Братчиков: При нынешних «равнинах» жизнь в области улучшилась

28.03.2024 17:53|ПсковКомментариев: 1

Есть мнение, что на политическом поле Псковской области «холмы сменились на равнины». При этом при сегодняшних «равнинах» жизнь в регионе значительно улучшилась, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, глава комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в программе «Собрание» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я отчасти соглашусь (что "холмы сменились на равнины" на политическом поле Псковской области — ред.). Но давайте мы правде в глаза посмотрим, что при нынешней "равнине" жить в области стало намного лучше, чем мы жили 25 лет при "холмах", когда трясло область не понятно, как. Сейчас все очень правильно, понятно, спрогнозировано, принимается трехлетний бюджет. Все всё знают, все всё понимают. Нет такого, чтобы зарплаты не платили. "Холмы" — это нестабильность. "Равнины" — это стабильность и понимание ситуации», - сказал Александр Братчиков.

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM».

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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