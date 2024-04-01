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Политика

Депутаты пятого созыва об изменениях в Псковском областном Собрании с 2011 года

02.04.2024 15:28|ПсковКомментариев: 0

Пятый выпуск программы «Собрание», посвященной 30-летию регионального парламента, вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 апреля. В центре внимания - 5-й созыв Псковского областного Собрания: период времени с 2011 по 2016 годы. Своими воспоминаниями о депутатской деятельности в то время поделились депутаты 5-го созыва Виктор Остренко, Антон Минаков и Андрей Козлов. Все они являются народными избранниками и в настоящее время.

 

Александр Савенко: Мы сегодня говорим о работе 5-го созыва и о том пути, который пройден региональным парламентом Псковской области за 30 лет. Антон Александрович, если сравнивать региональный парламент того периода, когда вы только пришли, с областным Собранием образца 2024 года, каковы основные различия? Что отличает нынешнее Собрание депутатов от предыдущих созывов, в которых вы трудились, а может быть, и следили за историей и знаете, как работали ваши коллеги в 90-е годы? 

Антон Минаков: С 90-ми, наверное, мне было бы не совсем уместно сравнивать, поскольку тогда я не являлся депутатом и только-только планировал вступать в ЛДПР. Поэтому политику 90-х не могу сравнивать. А могу сравнить 5 и 7 созывы. Разница, действительно, колоссальная по многим пунктам. У исполнительной власти изменился системный подход по работе с депутатами. Считаю, что нынешний губернатор Михаил Юрьевич Ведерников проводит более открытую политику, регулярные встречи с фракциями, регулярные встречи по запросу депутатов. Если необходимо обсудить тот или иной законопроект, то не составляет никаких затруднений записаться на прием к губернатору и обговорить ту или иную позицию по нашему законопроекту, узнать, как на него смотрит исполнительная власть.

Еще одно из отличий - фракций стало побольше. В 2011 году у нас было пять фракций представлено в областном Собрании, сейчас - шесть. Если говорить о процессах работы областного Собрания, я думаю, они и были на высоком уровне.

Александр Савенко: Виктор Владимирович, тот же самый вопрос и вам: как изменилось областное Собрание? Вы можете судить не только с трибуны депутата. Вы же были и в органах исполнительной власти, являлись вице-губернатором, в том числе работали со своими будущими коллегами-депутатами пятого созыва. Как изменился региональный парламент, на ваш взгляд?

Виктор Остренко: Исполнительная власть, губернатор региона Михаил Юрьевич Ведерников проводит работу, активно взаимодействуя с представителями наших политических партий и фракций. Эта конструктивная деятельность приводит к своему результату. Например, к активной поддержке со стороны оппозиции, к не очень критическим замечаниям со стороны тех политических партий, которые все время высказываются только против. В этой связи у нас, мне кажется, сложилось более плодотворное взаимодействие между фракциями внутри Собрания.  Поэтому на сегодняшний день есть позитивные изменения в нашем парламенте.

Александр Савенко: Андрей Григорьевич, как вы видите эти процессы, о которых сказали Виктор Владимирович и Антон Александрович?

Андрей Козлов: Как мои коллеги сказали, действительно, поменялась страна, многое поменялось. Но все-таки вопрос на омоложение Собрания тоже сработал. И на сегодняшний момент депутаты стали моложе, хотя немного новых лиц на политической арене. Очень сильно поменялся аппарат Собрания, и там, действительно, произошло серьезное омоложение. Любая молодость дает толчок к развитию. Поменялось количество депутатов, поменялся подход, к работе. У нас на сегодняшний момент теперь имеется четыре комитета. И на сегодняшний день все председатели комитетов - это люди на штатной основе, чего раньше не было. Я считаю, что это пошло на пользу. Понимаете, депутатская работа, может быть, не всегда видна, но она ежедневна. Наша работа не только законодательная, мы еще участвуем в различных совещаниях, иногда делаем какие-то точечные настройки, у нас есть функция контроля. Это совместная ежедневная работа с исполнительной властью. Организовано плотное взаимодействие и сейчас, с приходом Михаила Юрьевича вопросы взаимодействия на очень высоком уровне.

Беседовал Александр Савенко

30 лет. 7 созывов. Ключевые события, главные персоны. История псковского парламентаризма в лицах - в проекте «Собрание» на «ПЛН FM». Видеоверсию эфира можно посмотреть по ссылке ниже.

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Козлов Андрей Григорьевич депутат Псковского областного Собрания
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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