Политика

Четыре времени регионального парламента

От «созыва наивных романтиков» до «работает как часы».

Псковское областное Собрание депутатов отмечает тридцатилетие. Юбилей - не юбилей, но круглая дата внушительная, располагает к тому, чтобы обернуться, оценить пройденный путь, вспомнить яркие страницы и важные вехи.

Собственно, несколько последних недель в эфире радио ПЛН FM мы вместе с депутатами всех семи созывов регионального парламента этим и занимались в рамках, по сути своей, исторического спецпроекта «Собрание». Танцевали, как принято, говорить от печки - даже не с момента начала работы в 1994-м, а с конца 1980-х - начала 1990-х годов, когда вся страна наблюдала взлет парламентской демократии. Не будет преувеличением сказать, что формировавшееся в 1993-1994 годах областное Собрание - это фактически первый псковский региональный парламент. Разумеется, здесь можно искать и проводить параллели - хоть с Псковским вече, хоть с областным Советом народных депутатов, хоть погружаться в другие периоды отечественной истории. Однако понятно, что все эти сравнения весьма условны, прежние законодательные органы не обладали теми полномочиями, что появились у областного Собрания в 1990-е, оно создавалось именно как парламент - представительный и законодательный орган, работающий в условиях разделения властей.

Для лучшего понимания реалий тех дней напомню, что во второй половине 1993-го политический кризис в России достиг апогея, в конце года президент Борис Ельцин издал указ №1617 «О реформе представительных органов власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации», который прекратил деятельность Советов народных депутатов. В начале 1994-го на Псковщине в два этапа состоялись выборы в новый орган власти - областное Собрание депутатов. В него вошел 21 депутат. Все они избирались в округах. Первая сессия прошла в апреле 1994-го. За тридцать лет Собранием пройден длинный путь, вместе со страной менялся и псковский региональный парламент. Достаточно условно в его «биографии» можно выделить четыре этапа.

Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов

Первый, стартовый - это период становления с 1994 по 1998 год, когда 21 избранный депутат самого первого созыва, образно говоря, «закладывал фундамент» - с чистого листа создавались нормативно-правовая база, законодательство и Устав области. Сами парламентарии тех лет называют депутатский корпус того времени «созывом наивных романтиков», когда легенде псковской региональной политики, председателю Собрания Юрию Шматову, его заместителям Геннадию Бубнову, Владимиру Шлюнько, Зинаиде Кравченко и другим их коллегам - учителям, врачам и аграриям, составлявшим большинство, с первых месяцев работы приходилось давать ответы на сложные основополагающие вопросы: «Кто мы? Какое место занимаем в системе органов власти? Каков формат взаимоотношений с администрацией области во главе с Владиславом Тумановым? Чем отличаемся и в чем продолжаем традиции Советов народных депутатов?»

В Собрании того времени происходило противоборство депутатов-представителей команд «демократов» и «коммунистов».

«После того, что случилось с Советским Союзом, это была какая-то эйфория. Мы полной грудью вдохнули демократии, мы подумали, что теперь все будет по-другому», - вспоминал впоследствии первый председатель областного Собрания.

По его словам, в середине 1990-х он ощущал себя реальным руководителем области - вторым лицом после губернатора.

Следующий этап в истории псковского регионального парламента пришелся на годы работы второго и третьего созыва (1998 - 2007). В те годы в Собрание пришло немало сильных личностей, парламент стал местом для построения политических карьер. Кстати, когда в рамках проекта «Собрание» я общался с депутатами тех первых созывов, не раз ловил себя на мысли: вот сейчас кто-то из собеседников произнесет лермонтовское «Да были люди в наше время» - после чего пойдет перечисление народных избранников - «богатырей» (таких, как Игорь Савицкий, Виктор Антонов, Анатолий Копосов, Александр Христофоров, Михаил Гавунас и многих-многих других их коллег). Наличие сильных фигур и различных групп, независимость значительной части депутатского корпуса от действующей исполнительной власти во главе с губернатором Евгением Михайловым и другие факторы приводили к тому, что парламент был способен устроить публичную обструкцию главе региона, не говоря уже о несогласовании предложенных кандидатур или откровенных выволочках вице-губернаторам или руководителям структурных подразделений.

В начале 2000-х областное Собрание впервые оказалось расколотым на партийных и беспартийных депутатов по вопросу о переходе на смешанную систему формирования регионального парламента. В процессе долгих дебатов и даже митингов протестов было принято решение об увеличении числа депутатов и проведении выборов в областное Собрание по пропорционально-мажоритарной системе. В целом региональный парламент был местом для жарких публичных дискуссий, между различными группами возникали конфликты, следствием противостояния в 2004 году стало смещение со своего поста первого председателя областного Собрания Юрия Шматова. Исполняющим обязанности председателя Собрания после отставки Шматова стал Валентин Каленский, а затем, после губернаторских выборов-2004, на которых победил Михаил Кузнецов, спикером был избран один из лидеров блока «Вместе ради будущего» Борис Полозов, к тому моменту уже вступивший в партию «Единая Россия».

Третий условный период работы областного Собрания депутатов (четвертый и пятый созывы, 2007-2016 годы) можно назвать переходным. Роль личностей в региональном парламенте, количественный состав которого составлял уже 44 депутата (вдвое больше, чем в первые созывы), снизилась. Гораздо большую роль стали играть партии, и, прежде всего, «Единая Россия» - именно тогда она начала доминировать в Собрании. Благодаря тому, что контрольный пакет в областном Собрании принадлежал единороссам, ориентировавшимся на губернатора вне зависимости от его фамилии, фактически не стало острых политических конфликтов, яростного оппонирования исполнительной власти и каких-либо заметных демаршей оппозиции. При этом в 2011 году представительство в Собрании впервые получила партия «Яблоко» и депутатом стал лидер ее регионального отделения, ныне признанный Минюстом иноагентом Лев Шлосберг (лицо, признанное Минюстом РФ иноагентом) .

Отмечу, что на начало этого этапа пришлась смена губернатора: в 2009 году вместо покинувшего пост Михаила Кузнецова главой области стал Андрей Турчак, ранее бывший депутатом областного Собрания и представлявший его в Совете Федерации.

«С приходом нового губернатора изменились приоритеты, - вспоминает Борис Полозов, с 2005 года занимавший пост председателя областного Собрания. - Если предыдущий губернатор проводил политику жесточайшей финансовой экономии, в силу сокращения сельского населения, неблагоприятной демографической ситуации, то с приходом нового губернатора, несмотря на то, что резко переломить демографическую ситуацию не удалось, определенные подвижки наметились, и политика по оптимизации бюджетной сети стала более взвешенной, более осторожной».

Четвертый этап - это шестой и седьмой созывы, то есть период с 2017 года до наших дней. Давая ему характеристики, обозреватели нередко используют определения «стабильность», «отлаженный механизм», «работает как часы», отмечая тесное взаимодействие регионального парламента во главе с председателем Александром Котовым и команды губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в условиях построения вертикали власти и «новой политической реальности». Острые дискуссии на сессиях стали редкостью, конфликты отсутствуют вовсе. Как убежден действующий председатель областного Собрания Александр Котов, от этого, возможно, немного потеряли освещающие работу парламента журналисты, а Собрание и жители региона от этого, напротив, только выиграли.

«Борис Геннадьевич Полозов, который долгое время был председателем нашего законодательного органа, сказал о том, что дискуссия это, конечно, хорошо, всегда полезно порассуждать, послушать точку зрения друг друга, но важно, чтобы в результате дискуссии было принято решение. Иначе мы погрязли бы в бесконечных дискуссиях, в интересных рассуждениях, но никуда не продвинулись. Мы сейчас настроены, чтобы наша дискуссия была продуктивной, чтобы мы свою точку зрения выражали аргументированно. И чтобы мы все-таки двигались к принятию решения. Мне кажется, у нас это получается», - рассказал в эфире ПЛН FM Александр Котов.

Подводя итог сказанному, повторюсь: областным Собранием пройден большой путь. За три десятилетия приняты сотни важных решений, депутатами проведены тысячи встреч с избирателями, из Собрания вышли многие авторитетные политики, в том числе первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единой России» Андрей Турчак, депутаты Государственной Думы Александр Борисов и Александр Козловский, экс-сенатор от нашего региона Елена Бибикова, экс-депутат Государственной Думы Михаил Брячак и многие другие известные личности. В день, когда в Пскове торжественно отмечается 30-летие Собрания, Псковская Лента Новостей поздравляет действующих депутатов и их предшественников - народных избранников прошлых созывов. Как и прежде мы будем внимательно следить за деятельностью регионального парламента и подробно информировать читателей о принятых региональным парламентом решениях.

Александр Савенко